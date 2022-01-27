27 Oca 2022 - 17:00- Spor G: 27 Oca 2022 - 17:01

9 numaraya Firas Chaouat 10 numaraya Avramovski

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
9 numaraya Firas Chaouat 10 numaraya Avramovski mask
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Yeni teknik direktörünü belirleyen Kocaelispor’da transfer çalışmaları sıkı bir şekilde sürüyor. Yeşil siyahlılar ellerindeki bütçe doğrultusunda acilen 9 ve 10 numara pozisyonlarına nokta atışı yapmak istiyor

Fazla oynayamadılar

Yeşil siyahlıların bu bölgeler belirlediği isimler arasında Tunuslu milli futbolcu 26 yaşındaki Firas Chaouat ve son olarak Kayserispor’da forma giyen, daha önce de ismi Kocaelispor ile anılan 27 yaşındaki Makedon Daniel Avramovski. 9 numara bölgesinde oynayan Firas Chaouat bu sezon Tunus 1. Lig takımlarından Sfaxien takımında 7 lig 2 de kupa maçına çıktı ve 2 gol attı. 10 numara pozisyonunda forma giyen solak Avramovski ise bu sezon Kayseri ekibi ile sadece 1 Süper Lig maçında 46 dakika süre buldu. Futbolcu geride bıraktığımız sezonun ilk 4 haftasında sakatlığı nedeni ile forma giyememiş ve ekim sonunda lisansı dondurulmuştu.
# Kocaelispor

27 Oca 2022 - 17:00 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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