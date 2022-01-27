Derince’nin ateşi kar eritti

30 puanla 8. sırada yer alan ve Play-Off hattı ile arasında sadece 2 puanlık bir fark bulunan 3. Lig 3. Grup temsilcisi Belediye Derincespor pazar günü ikinci sırada yer alan, Kemal Can Aydemir’in formasını giydiği Esenler Erokspor’u konuk edecek

Eksik yok

Sarı lacivertliler bu maçın hazırlıklarını suni çim stadında gerçekleştirdi. İstek ve coşkunun üst seviyede olduğu görülürken takım Erok maçı öncesi tek yumruk oldu. Sezonun ikinci yarısına iyi başlayan, önce sahasında Edirnespor’u 1-0 mağlup eden, ardından Kırıkkale karşısında deplasmanda galibiyeti kaçıran ekibimiz gözünü pazar günü Erokspor ile oynayacağı maça çevirdi. Sakat ve cezalı futbolcunun olmadığı takımda parola 3 puan. Genç ve başarılı teknik direktör Murat Parlak denetiminde antrenmanlarını sürdüren takımın doğal çim sahası karla kaplı olduğu için çalışmalar, yarısı futbol oynanmaya elverişli hale getirilen suni çim stadında yapılıyor.

Tek yumruk

Sarı lacivertli ekip önceki gün de oldukça istekli ve yüksek tempolu bir antrenmanı geride bıraktı. Isınma koşusu, ısınma hareketleri, koordinasyon ve çabuk kuvvet çalışan takım antrenman sonunda yarım sahada çift kalede maç yaptı. Futbolcuların saha içi rekabeti ise görülmeye değerdi. Antrenman sonunda ise tüm takım kenetlendi ve gazetemize toplu halde fotoğraf verdi. Belediye Derincespor ile Erokspor arasındaki maç pazar Derince Belediyesi Doğal Çim Stadı’nda oynanacak ve saat 13.00’te başlayacak.