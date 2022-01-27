“Taraftar desteğine ihtiyacımız var”

Belediye Derincespor’da oynattığı etkili futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Teknik Direktör Murat Parlak, Erokspor maçına taraftarı maça davet etti. Başarılı çalıştırıcı pazar günkü maç öncesi şu şekilde konuştu: Kırıkkale maçından sonra görüşlerim sorulduğunda da söyledim. Bizim bir oyun planımız var ve bu oyun doğrultusunda sahada elimizden geleni yapıyoruz.
FUTBOLCULARA TEŞEKKÜR EDERİM
Erokspor maçında da farklı bir Belediye Derince olmayacak. Kazanmak isteyen ve bunu sahaya yansıtan bir takım olacağımızdan kimsenin bir şüphesi olmasın. Futbolcu arkadaşlarımın iştahı ve isteğine değinmek istiyorum. Aldıkları her süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan, yürekli bir ekiple çalışıyorum. Bu da benim işimi kolaylaştırıyor açıkçası. Aynı disiplinle ve coşku ile yolumuza devam edeceğiz.
BEKLİYORUZ
Erokspor’un gücünün farkındayız. Fethiyespor galibiyetinin morali ile gelecekler. Devre arasında yüksek bonservis ücreti ile transferler yaptılar ve eksik bölgelerini onarmaya çalışıyorlar. Sıkı bir maç bizi bekliyor. Tabii ki burada taraftara da ihtiyacımız var. Biz sadece Derince’nin değil, Kocaeli’nin de temsilcisiyiz. Kocaelispor’un Antalya’da olduğu ve maçının olmadığı bu hafta sonu tüm Kocaelili futbol severleri maçımıza davet ediyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.