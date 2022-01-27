27 Oca 2022 - 15:27- Spor G: 27 Oca 2022 - 15:28

“Taraftar desteğine ihtiyacımız var”
“Taraftar desteğine ihtiyacımız var” mask

Belediye Derincespor’da oynattığı etkili futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Teknik Direktör Murat Parlak, Erokspor maçına taraftarı maça davet etti. Başarılı çalıştırıcı pazar günkü maç öncesi şu şekilde konuştu: Kırıkkale maçından sonra görüşlerim sorulduğunda da söyledim. Bizim bir oyun planımız var ve bu oyun doğrultusunda sahada elimizden geleni yapıyoruz.

FUTBOLCULARA TEŞEKKÜR EDERİM

Erokspor maçında da farklı bir Belediye Derince olmayacak. Kazanmak isteyen ve bunu sahaya yansıtan bir takım olacağımızdan kimsenin bir şüphesi olmasın. Futbolcu arkadaşlarımın iştahı ve isteğine değinmek istiyorum. Aldıkları her süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan, yürekli bir ekiple çalışıyorum. Bu da benim işimi kolaylaştırıyor açıkçası. Aynı disiplinle ve coşku ile yolumuza devam edeceğiz.

BEKLİYORUZ

Erokspor’un gücünün farkındayız. Fethiyespor galibiyetinin morali ile gelecekler. Devre arasında yüksek bonservis ücreti ile transferler yaptılar ve eksik bölgelerini onarmaya çalışıyorlar. Sıkı bir maç bizi bekliyor. Tabii ki burada taraftara da ihtiyacımız var. Biz sadece Derince’nin değil, Kocaeli’nin de temsilcisiyiz. Kocaelispor’un Antalya’da olduğu ve maçının olmadığı bu hafta sonu tüm Kocaelili futbol severleri maçımıza davet ediyoruz.

# Kocaelispor

27 Oca 2022 - 15:27 - Spor

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