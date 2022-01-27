İyi haber: Kar yağmaz

Belediye Derincespor’un maçlarını oynadığı Derince Belediyesi Stadı’nın son hali bu şekildeydi. Yoğun kar yağışı nedeni ile sahayı beyaz bir örtü bürüdü. Sarı lacivertler bu nedenle Erok maçına yandaki suni çim stadında hazırlandı. Hava tahminlerine göre cuma, cumartesi ve pazar günleri kar yağışı yok. Böylelikle maç günü sahada kar ile ilgili her hangi bir sorun kalmayacak.