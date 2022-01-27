Amatörlerin kar esareti devam ediyor

İlimizde yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle 1 hafta kaydırılan Kocaeli amatör 12. hafta maçaları programı olumsuz hava şartlarının hala devam ediyor olması sebebiyle yayından kaldırılmış olup 13. hafta programı olarak 1 Şubat 2022 tarihinde tekrar yayınlanacak. Bu arada daha önce erteleme yapılarak programdan çıkarılan bazı müsabakalar 12. hafta programı olarak sitede tekrar güncellendi. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması için www.kaskf.org adresinden 12. hafta müsabaka programının güncel halinin takip edilmesi gerekiyor.