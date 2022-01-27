TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Çınar Çocuk Evi’ni ziyaret etti

TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte Yeşilova Mahallesi’nde faaliyet gösteren Çınar Çocuk Evi’ni ziyaret etti. Her çocuk özeldir ilkesiyle hareket ederek öğrenmenin temel alındığı Reggio Emilia eğitim yaklaşımının ağırlıklı olarak uygulandığı Çınar Çocuk Evi’nde öğretmenler ve çocuklar ile sohbet eden Akar, böylesine iyi eğitimlerin verildiği kurumlarının hem kent hem çocukların geleceği adına çok önemli olduğunu ifade etti.

AKAR, “ÇOK MUTLU OLDUM”

Çınar Çocuk Evi’nde verilen eğitimi yerinde gören TBMM Başkanvekili Akar, “Çınar Çocuk Evi’nin açılışına gelmiştim ama şimdi çocukları gördükten sonra çok daha mutlu oldum. Çünkü çocukların gerçekten özgüvenleri oluşmuş, kendilerini ifade edebilme yetenekleri gelişmiş. Hatta biz büyüklere öğretecek noktalara kadar gelmişler. Başkanımızın söylediği gibi maddi durumu elverişli olmayan ailelerin çocukları için hayata geçirilen bir yer. Buradaki eğitimi gördükten sonra diğer çocukların da bu eğitimden mahrum olmaması gerektiğini düşünüyorum.

“BU PROJE GELECEĞE YATIRIMDIR”

İnşallah İzmit’in birçok noktasında böyle projeleri göreceğiz. İşte sosyal belediyecilik budur. Sosyal belediyecilik sadece kültür merkezi yapıp düğünlere kiraya vermek değildir. Bunları yaparsak başarılı oluruz. Türkiye’nin geleceği için, kentin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için bu adımlar çok önemli. Bu tarz projeler yol yapmak, kaldırım yapmak gibi düşünülemez. Bu geleceğe yatırımdır. Bir mahallenin, bir şehrin, bir ülkenin geleceğini inşa etmektir. Her şeyden daha kıymetli” ifadelerini kullandı.

HÜRRİYET, “TÜYSÜZLER’DE ÇALIŞMALARA BAŞLADIK”

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Yeşilovalılara verdikleri sözü tuttuklarını ifade ederek verilen eğitimle ilgili bilgi aktardı. Bir sonraki kreş için Tüysüzler Mahallesi’nde çalışmalara başladıklarını aktaran Başkan Hürriyet, sosyal belediyecilik ve sosyal adalet anlayışıyla eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam edeceklerini aktardı. Heyet son olarak, doğa ile iç içe eğitimin verildiği, içerisinde hobi bahçeleri, oyun alanı, kitap okuma evi, hobbit evleri ve kum havuzunun bulunduğu Çınar Çocuk Evi’nin bahçesini gezdi.