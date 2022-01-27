İl Sağlık Müdürlüğü'nden Büyükşehir'e teşekkür

Kocaeli’de 1-31 Ocak Serviks Farkındalık Ayı nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki birçok köprü Serviks Kanseri konusunda farkındalığı oluşturmak için yeşil renge büründü.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünün girişimleriyle ilimizdeki AVM ve sosyal donatıların yoğun olduğu ve nüfus hareketliliğinin bulunduğu bölgelerde oluşturulan farkındalık birçok vatandaşın dikkatini çekti ve merak uyandırdı.

Kentimizde ışıklandırmanın sağlandığı sırasıyla Dr. Sadık Ahmet Üst Geçidi, Bülent Ecevit Üst Geçidi, Alparslan Türkeş Üst Geçidi, Şehit Kaymakam Muhammet Safitürk Üst Geçidi ve Muhsin Yazıcıoğlu Üst Geçidi, akşam karanlığının da etkisi sebebiyle Kocaelisporumuzu da temsil eden yeşil- siyah renkler nedeniyle güzel bir ambiyans oluşturdu. Pandeminin başından itibaren Müdürlüğümüze ve sağlık camiamıza vermiş oldukları desteklerden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.

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