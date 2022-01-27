İl Sağlık Müdürlüğü'nden Büyükşehir'e teşekkür

Kocaeli’de 1-31 Ocak Serviks Farkındalık Ayı nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki birçok köprü Serviks Kanseri konusunda farkındalığı oluşturmak için yeşil renge büründü.
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünün girişimleriyle ilimizdeki AVM ve sosyal donatıların yoğun olduğu ve nüfus hareketliliğinin bulunduğu bölgelerde oluşturulan farkındalık birçok vatandaşın dikkatini çekti ve merak uyandırdı.
Kentimizde ışıklandırmanın sağlandığı sırasıyla Dr. Sadık Ahmet Üst Geçidi, Bülent Ecevit Üst Geçidi, Alparslan Türkeş Üst Geçidi, Şehit Kaymakam Muhammet Safitürk Üst Geçidi ve Muhsin Yazıcıoğlu Üst Geçidi, akşam karanlığının da etkisi sebebiyle Kocaelisporumuzu da temsil eden yeşil- siyah renkler nedeniyle güzel bir ambiyans oluşturdu. Pandeminin başından itibaren Müdürlüğümüze ve sağlık camiamıza vermiş oldukları desteklerden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.
30-65 yaş arası kadınları Rahim ağzı kanseri, 40-69 yaş arası kadınları Meme kanseri, 50-70 yaş arası kadın ve erkekleri Kalın bağırsak kanseri için ücretsiz taramalarını yaptırmak üzere KETEM'lere davet ediyoruz. Sağlığınız için taramalarınızı ihmal etmeyin. Erken teşhis hayat kurtarır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.