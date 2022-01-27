27 Oca 2022 - 16:21- Gündem G: 27 Oca 2022 - 16:22

Kar yağışı Kocaeli’de hal esnafını da vurdu

Kocaeli dahil birçok yerde etkisini gösteren kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle hal esnafı zor günler yaşarken KOMESKOM Başkanı Hüseyin Balkaya, “Kar yağışından dolayı üretim azaldı. Azalınca da fiyatlar aşırı derecede yükseldi” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Kar yağışı Kocaeli’de hal esnafını da vurdu mask

Yurdun birçok yerinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar hal esnafını da vurdu. Kar nedeniyle yolların kapanmasının ardından sebze ve meyve götüren kamyonlar hale ulaşamazken bekleyen ürünler de dondu. Sivri biber, brokoli, fasulye, ıspanak, patlıcan, pırasa, salatalık ve sarımsak fiyatlarında son bir haftada ciddi artış yaşandı. Kocaeli dahil birçok ilde hal ve pazar esnafı hava şartları nedeniyle satışlarında ciddi azalmalar yaşadı.

FİYATLAR AŞIRI DERECEDE YÜKSELDİ”

Kocaeli Meyve Sebze Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği’nin (KOMESKOM) Başkanı Hüseyin Balkaya fiyat değişimleri ve yağışların etkisi ile ilgili, “Kar yağışından dolayı üretim azaldı. Azalınca da fiyatlar aşırı derecede yükseldi. Esnaf, pazarlara çıkmıyor. Haliyle halde de hiç satış yok. Esnafın yarısından fazlası pazara çıkmıyor. Fiyatlar çok yüksek olunca tüketim de olmuyor. Havaların düzelmesiyle üretim fazlalaşır yavaş yavaş aşağı iner” dedi.

ÜRÜN 17 OCAK 27 OCAK

Ayva 3-8 TL 3-8 TL

Elma 7-11 TL 7-11 TL

Kestane 25-55 TL 25-60 TL

Limon 3-7 TL 3-7 TL

Mandalina 3-8 TL 3-8 TL

Muz 8-11 TL 7-10 TL

Portakal 4-8.5 TL 5-8.5 TL

Biber (sivri) 10-13 TL 13-18 TL

Brokoli 4-7 TL 8-13 TL

Domates 7-9 TL 7-10 TL

Fasulye 10-13 TL 15-23 TL

Havuç 2-4 TL 2.5-4.5 TL

Ispanak 4-7 TL 8-12 TL

Lahana 2.5-4 TL 2.5-4 TL

Mantar 10-15 TL 10-15 TL

Marul 4-6 TL 4-6 TL

Maydanoz 1.5-2 TL 2-2.5 TL

Patates 4-6 TL 4-6 TL

Patlıcan 12-16 TL 18-25 TL

Pırasa 3-4 TL 5-8 TL

Salatalık 6-9 TL 11-15 TL

Sarımsak 9-10 TL 10-25 TL

Soğan 1.5-2 TL 1.5-2 TL

27 Oca 2022 - 16:21 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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