Kar Perşembe pazarını da vurdu

İzmit’in en ucuz pazarı olma özelliği taşıyan Perşembe Pazarı, son bir haftadaki yoğun kar yağışından nasibini aldı. Tezgahlarda satışa sunulan sebzeler geçtiğimiz haftaya oranla zamlı olarak satıldı. Don ve yoğun kar yağışı nedeniyle pazarcı esnafı ürünlerini pazar alanına getirmekte zorlanırken kimi ürünler ise karın altında telef oldu. Bazı Pazar tezgahları ise hiç açılmadı. İzmit Perşembe Pazarı esnaflarından Osman Yaşar, son bir haftaya göre ürünlerde yüzde 25 ile 35 arasında artış yaşandığını belirterek, “Biber geçen hafta 18 liraydı şimdi oldu 22 lira. Her ürüne zam geldi. Salatalık bu hafta oldu 15 lira. Geçen hafta 11-12 liraydı. Mecburen ürünlerin mevcut fiyatlarının üstüne fiyat ekledik. Ürünlerimizin birçoğunu pazara getiremedik. Bu hafta Perşembe Pazarı, diğer haftalara göre daha boş. Bazı arkadaşlarımız hiç tezgah bile açmadı” dedi.

Sebzelerde artış oldu

Diğer esnaf Ahmet Gülmez ise, pazara gelmeden önce ürünlerinin yarısını atmak zorunda kaldığını belirterek, “Şartlar böyle olunca ürünlerimiz daha da azaldı. Bir de zorlu yol koşullarının maliyeti binince ister istemez bu haftaki ürünler daha pahalı. 30-40 cm kar var. Soğuklardan dolayı insanlar da kolay gelemiyor. Daha bu saat oldu ama pazarda kimse yok” dedi. Pazar esnafı Çetin Cengiz, zamların meyve fiyatlarını etkilemediğini belirterek, “Elma, portakal 5 TL, nar 6,7 TL bandında satılıyor. Sebze fiyatları da kardan dolayı normal olarak artış gösterdi. Bu ser sene olan bir şey” dedi. Pazar esnafı Sait Bilgin de patates ve soğan fiyatlarında değişiklik olmadığını belirtti.

Fiyatlar çok yüksek

Perşembe Pazarında sebze satışı yapan esnaf Hasan Ali ise sebze fiyatlarında kar ve don nedeniyle artış olduğunu belirterek, “Ispanak geçen hafta 10 TL idi, 12 TL oldu, kıvırcık 4 TL idi 5 TL oldu, maydonoz 2 TL’den 2.50TL’ye yükseldi. Yeşil doğan 4 TL idi 5 TL oldu” dedi. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlardan Şennur Duru ise, “Ben ara sıra geliyorum ama fiyatlar çok yüksek. Artık 150 TL 200 TL’den aşağıya Pazar alışverişi yapamıyoruz. Pırasa ile petrolün ne ilgisi var. Ispanakla doların ne alakası var. Tamam köylü karda kaldıramıyor ürünü ama kar yağalı 3 4 gün oldu hemen her şeye zam gelmiş. 1 kilo patlıcan aldım 25 TL para verdim. 5 tane patlıcan girdi içine” dedi.

Pazar alışverişi 150 200 TL tutuyor

Vatandaşlardan Şakir Parlak, “Ben her hafta pazara geliyorum. Maydonoz 5 ile 7 TL arasında değişiyor. Her şey pahalı. 200 TL ile evden çıktım cebimde 15 TL taksi parası kaldı” Pazara alışveriş için gelen vatandaşlardan Uğur Aslan ise, “Fiyatlar çok pahalı ya, alışveriş yapamıyoruz. 10 TL’den aşağıya bir şey yok neredeyse. Ben her hafta geliyorum bu hafta her şeye zam gelmiş. 150 200 TL’den aşağıya pazardan çıkamıyoruz” şeklinde konuştu.