27 Oca 2022 - 16:47- Gündem G: 27 Oca 2022 - 16:48

İl Sağlık Müdürlüğünden Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür

Kocaeli’de köprüler 1-31 Ocak Serviks Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yeşil renge büründü.
İl Sağlık Müdürlüğünden Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür mask

Kocaeli’de 1-31 Ocak Serviks Farkındalık Ayı nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki birçok köprü Serviks Kanseri konusunda farkındalığı oluşturmak için yeşil renge büründü.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünün girişimleriyle ilimizdeki AVM ve sosyal donatıların yoğun olduğu ve  nüfus hareketliliğinin bulunduğu bölgelerde oluşturulan farkındalık birçok vatandaşın dikkatini çekti ve  merak uyandırdı.

Kentimizde ışıklandırmanın sağlandığı sırasıyla  Dr. Sadık Ahmet Üst Geçidi, Bülent Ecevit Üst Geçidi, Alparslan Türkeş Üst Geçidi, Şehit Kaymakam Muhammet Safitürk Üst Geçidi ve Muhsin Yazıcıoğlu Üst Geçidi,  akşam karanlığının da etkisi sebebiyle Kocaelisporumuzu da temsil eden yeşil- siyah renkler nedeniyle güzel bir ambiyans oluşturdu. Pandeminin başından itibaren Müdürlüğümüze ve sağlık camiamıza vermiş oldukları desteklerden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.

30-65 yaş arası kadınları Rahim ağzı kanseri, 40-69 yaş arası kadınları Meme kanseri,  50-70 yaş arası kadın ve erkekleri  Kalın bağırsak kanseri için ücretsiz taramalarını yaptırmak üzere KETEM'lere davet ediyoruz. Sağlığınız için taramalarınızı ihmal etmeyin. Erken teşhis hayat kurtarır.

# sağlık, Kadın

27 Oca 2022 - 16:47 - Gündem

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