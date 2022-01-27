TBMM Başkanvekili Akar, “Balkan dernekleri bu yerleşkeyi genel merkez yapmalı”

İzmit Belediyesi, 2022 yılının başında bir projeyi daha hayata geçirerek Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nin kapılarını açmaya hazırlanıyor. Son hazırlıkları yapılan Balkan Dernekleri Yerleşkesi bugün TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ı ağırladı. Akar, açılış öncesi ziyaret ettiği merkezde verilecek hizmetleri ve yapılacak olan çalışmaları İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’ten dinledi.

AKAR, “MAHALLELİNİN SOSYAL ALAN İHTİYACI KARŞILANACAK”

TBMM Başkanvekili Akar, “Bu merkez ile hem derneklerin ihtiyaçları karşılanmış olacak, hem de bir mahallede istihdam yaratılmış olacak. Ayrıca mahalle halkının sosyal alan ihtiyaçları da karşılanacak. Vatandaş akşam gelip parkta oturup, çayını içebilecek. Bu çok güzel bir şey. Türkiye’deki Balkan dernekleri burayı genel merkezleri yapabilirler. Hiçbir yerde böyle fiziki şartlara sahip bina yok” ifadelerini kullandı.

HÜRRİYET, “KENDİ ATÖLYELERİMİZDE ÜRETTİK”

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Burada eskiden çok güzel etkinlikler oluyordu. Mesela helva şenlikleri, konserler burada yapılıyordu. Şimdi aynı şekilde buranın bir sosyal alan olmasını istiyoruz. Burayı tüm Balkan dernekleri kullanabilecek. Onun dışında da bu bölgenin ihtiyacına cevap verecek bir sosyal alan olacak. Şuanda tadilatımız tamamlanmak üzere. Merkezde derneklerin toplantı, söyleşi gibi etkinliklerini gerçekleştirebileceği bir idari alanımız var. Derneklerimizin istediği gibi dizayn edildi. Mobilyaları Fen İşleri Müdürlüğümüz kendi atölyelerinde üretti.

“KAFETERYAYI BİZ İŞLETECEĞİZ”

Sergi, toplantı, açılış, kokteyl gibi etkinliklerin yapılacağı bir alanımız var. Mimar arkadaşlarımız çok yoğun çalıştılar. Projeyi de kendi ekibimiz oluşturdu, dışarıdan hizmet almadık. Yine merkezde çok amaçlı bir salonumuz daha var. Birçok etkinlik için buraları hazırladık. Derneklerin yöresel kıyafetlerini, yöresel yemeklerini sergileyebileceği alanlar var. Bir de kafeteryamız olacak. Misafirlerini ağırlayacakları kafeteryamızı Gülümse Kafe’de olduğu gibi İzmit Belediyesi olarak biz işleteceğiz” şeklinde konuştu.