Kılıçdaroğlu, Balkan Dernekleri Yerleşkesi için İzmit’e geliyor

1923 yılında Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesi insanlar üzerinde derin acılar ve ayrılıklar bıraktı. Kitlelerin zorunlu olarak göç edeceği sözleşmenin imzalandığı 30 Ocak 1923 tarihinden tam 99 yıl sonra İzmit Belediyesi, 30 Ocak’ta anlamlı bir açılışa hazırlanıyor. Bu anlamlı gün için İzmit’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nin açılışını da gerçekleştirecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın da katılacağı açılış töreni 30 Ocak Pazar günü saat 16.30’da Kocaeli’deki Balkan dernekleri ile birlikte gerçekleştirilecek.



BALKAN KÜLTÜRÜ SERGİLENECEK

Büyük acıların yaşandığı 1923 Mübadele günleri, o döneme ait fotoğraflar ve video sunumu ile anılacak. Programda Balkan yöresine ait türküler seslendirilirken, sahne gösterisi ile mübadele günleri canlandırılacak. Açılış programı kapsamında Balkan kültürüne ait tatlar misafirlere sunulurken yöresel kıyafetler sergilenecek. Sunumların ardından program kapsamında Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nin açılışı yapılacak.



KENTİN KÜLTÜR MİRASÇILARI

Kentin kültür mirasçıları olan hemşehri derneklerine kıymet veren İzmit Belediyesi, balkan derneklerinin fikirleriyle Yenişehir Mahallesi’nde bulunan atıl binaya hayat veriyor. Balkan Dernekleri Yerleşkesi, Balkan kültürüne ait değerlerin sergileneceği 108 metrekare sergi ve etkinlik alanı, 25 metrekare toplantı odası, 25 metrekare sedirli misafir ağırlama alanı, 21 metrekare idari birim odası, 18 metrekare mutfak ve 90 metrekare kafeterya alanından oluşuyor.



TÜM BALKAN DERNEKLERİ FAYDALANACAK

Yenişehir Mahallesi Alev Sokak Fahri Akbaş Parkı içerisinde bulunan Balkan Dernekleri Yerleşkesi, derneklerin fikirleri alınarak her aşaması titizlikle değerlendirilerek oluşturuldu. Tüm Balkan derneklerinin kullanımına açık olan yerleşke, derneklerin etkinlik ve toplantılarını gerçekleştirebileceği çok amaçlı bir alan olacak. Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde yer alan kafeterya ise tüm vatandaşların hizmetine açık olacak.