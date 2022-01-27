İzmit Belediyesi: O firmanın kayrıldığı tamamen yalan

İzmit Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer ver; “İzmit Belediyesi’nin 2020 yılında 3 yıllığına yaptığı, Kağıt Ambalaj ve Plastik Atık Toplama İhalesi hakkında bir gazetede çıkan haber gerçeği yansıtmamaktadır. 22 Ocak 2022 tarihli yerel bir gazetede ambalaj atıklarının satılması işinden Belediyemizin zarar ettirildiği ve bir firmanın kayrıldığı belirtilmekte, hiçbir araştırma yapmadan, piyasa koşullarından bihaber, tamamen tahminler ve uydurmalar üzerine kurulu yalan bir haber kaleme alınmıştır. Öncelikle belirtmek isteriz ki Belediyemizin yapmış olduğu ihale bir satış ihalesi değil bir kiralama ihalesidir.

TANRIKULU GERİ DÖNÜŞÜM FİRMASI KAZANMIŞTIR

Söz konusu yazıda firmaların sokak toplayıcılarından plastik atıkların tonunun 4.000 TL’ ye aldığı, Belediyemizin ise bu atıkları 23 TL’ ye sattığı belirtilmektedir. Sokak toplayıcılarından 4.000 TL ye alındığı bahsedilen atıklar pet ve plastik atıklardır. Ambalaj atıkları içinde maddi değeri en yüksek olan bu atıklardır. Bu sebepten ilgili haberde kurumumuzu karalamak için bu atıklar örnek gösterilmiştir. Belediyemizde hane, işyeri ve kamu kurumlarından sadece plastik atıklar değil tüm atıklar karışık olarak toplanmaktadır. 2021 yılında bölgemizden toplanan karışık ambalaj atık miktarı 4.163 tondur. Yani haberde bahsedilen ve tonu 4.000 TL olduğu söylenen atık plastik atıklar değil değerlendirilebilir bütün atıklar toplanmaktadır. İzmit Belediyesi önceki dönem yönetimince yani 2015 yılında bir firma ile 5 yıllığına protokol imzalanarak gerçekleştirilen atıkların toplattırılması ve değerlendirilmesi işi, Fatma Kaplan Hürriyet dönemindeki İzmit Belediyesi Başkanlığınca; 2886 Sayılı Kanuna göre açık olarak ve şeffaf bir şekilde ihale edilmiştir. Ambalaj atıklarını toplama işi hakkında gerçekleştirilen ihaleyi 3 yıllık süre ile atık toplama ekipmanlarının temini 151,570,00 TL yıllık bedel ile Tanrıkulu Geri dönüşüm firması kazanmıştır. İhale yapılan dönemde yapılan araştırmalarda diğer belediyelerin atıklarını ton başına çok düşük muhammen bedellerle ihaleye çıktıkları halde ihalelere hiçbir firma katılmamıştır.

27.276 TL OLDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR

Ambalaj atıklarının toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve değerlendirme işinin tümü 3 yıllığına kiraya verilmiştir. Yani ihaleyi alan firma kendi araçlarıyla, kendi personeliyle, kendi tesisiyle bu atıkları toplamakta, taşımakta, ayrıştırmakta ve değerlendirmektedir. Haberde bahsedildiği gibi Belediye tarafından toplanan atıklara hazır bir şekilde ulaşmamaktadır. İlgili firma 7 kamyon ve 26 personel ile ilçemizdeki yaklaşık 3.000 noktadan atıkları toplamaktadır. Haberi yapan şahsın hiçbir araştırma yapmadan tamamen atığın satış fiyatı üzerinden karalama kampanyasına başladığı burada ortaya çıkmaktadır. Kendisine günümüz ekonomik şartlarında 26 personel, 7 araç, 100 konteyner, 100 kafes, 100.000 poşet ve tesiste bulunan ekipmanların enerji ve ayrıştırma maliyetlerini de hesaplayarak atığın tonunun kaç TL’ ye geldiğini ve Belediyemizin bu işten kar mı yoksa zarar mı ettiğini hesaplamasını tavsiye ediyoruz. Ayrıca; 2020 yılında ambalaj atıklarının toplanması işinin ihale edilmesinden önceki dönemde bu atıklar ihale edilmeksizin sadece bir protokol ile Özkartallar firmasına verilmiş ve Belediyenin atık toplama işinden kayda değer bir geliri olmadığı görülmüştür. Ağustos 2015 Aralık 2019 (53 ay) arası yıllık ortalama elde edilen gelirin 27.276 TL olduğu görülmektedir.

2020 YILINDA 92.000 TL, 2021 YILINDA İSE 95.000 TL

2020 yılında 92.000 TL, 2021 yılında ise 95.000 TL gelir elde ettiğimiz ve yaklaşık 35 milyon TL zarar oluştuğu belirtilmiş. Daha önce belirtiğimiz gibi atıklarımız yıllık 6.590 ton üzerinden hesaplanmaktadır. Yani bu miktardan az atık toplandığı halde yıllık 6.590 X 23 = 151.570 TL gelir elde edilmiştir. Bunun üzerine yıllık 15.000 TL eğitim ücreti ve 215.000 TL ise belgelendirme ücreti ile belediyemizin yıllık geliri 380.000 TL’ yi geçmektedir. Hem de hiçbir masraf ve harcama yapmadan Belediyemiz her yıl bu geliri elde etmektedir. Belediyemiz ihalenin yapıldığı dönemin koşullarında gelir getirici bir ihale yaparak belediyemize kazanç sağlamıştır. Yıllık ortalama 6.590 ton üzerinden ton başına 23 TL ücret ile hesap yapılmış, yıllık 6.590 tondan az atık toplama riski göz önünde bulundurularak Belediyenin yıllık kazancı garanti altına alınmıştır. Ancak 2 yıllık süreçte Pandemi ve yaşanan ekonomik krizler sebebiyle; Vatandaşlarımızın ve firmaların gelirlerinde azalmalar oluşmuş ve atık toplama sektörü sekteye uğramıştır. Bu dönemde toplanan atık miktarının arttırılması için kapı kapı bilgilendirmeler, eğitimler, kampanyalar yapılmış ve vatandaşlarımızın ambalaj atıklarını diğer atıklarla birlikte çöpe atmamaları için gereken bütün çaba gösterilmiştir. Söz konusu gazete ve yazarın atık toplama, taşıma ve ayrıştırma maliyetlerini de hesaplayarak atığın tonunun kaç liraya geldiğini tekrar gözden geçirmesini tavsiye ederiz. Aksi halde tarafımıza yapılan bu haksız karalama kampanyası hakkında yasal haklarımızın kullanılacağını bildiririz.”