27 Oca 2022 - 18:30- Gündem G: 27 Oca 2022 - 18:31

Kayıp KANGAL köpek aranıyor

23 Ocak Pazar günü İzmit Sanayi Mahallesi’nde Saat 18.00 sıralarında kaybolan 6 aylık dişi KANGAL köpeği aranıyor.  Kulakları kesik ve bej rengi olan,...
Kayıp KANGAL köpek aranıyor mask

23 Ocak Pazar günü İzmit Sanayi Mahallesi’nde Saat 18.00 sıralarında kaybolan 6 aylık dişi KANGAL köpeği aranıyor.  Kulakları kesik ve bej rengi olan, tasmasında kemik sembolleri bulunan NAZLI isimli kangal köpeği görenlerin 0533 627 09 87 telefona bildirmeleri rica olunur.

27 Oca 2022 - 18:30 - Gündem

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