Altıparmak’ın ekibinde 5 isim var

Kocaelispor’da yeni teknik direktör Mehmet Altıparmak ekibi ile bir araya geldi. Altıparmak yardımcıları ile ilk fotoğrafını da verdi.
Altıparmak’ın teknik ekibindeki isimler ve görevleri
Süleyman Varlık - Analiz
Tansel Aydın - Yardımcı Antrenör
Korhan Özen – Yardımcı Antrenör
Murat akarsu - Kaleci Antrenörü
Murat Akyüz - Atletik Performans
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.