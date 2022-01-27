27 Oca 2022 - 18:32- Spor

Altıparmak’ın ekibinde 5 isim var

Kocaelispor’da yeni teknik direktör Mehmet Altıparmak ekibi ile bir araya geldi. Altıparmak yardımcıları ile ilk fotoğrafını da verdi. Altıparmak’ın...