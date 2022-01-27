27 Oca 2022 - 20:21- Spor G: 27 Oca 2022 - 20:22

Gökhan Özkanlı, Diliskelesi’ne veda etti

Kocaeli’nin başarılı kanat forvetlerinden, birçok takımda şampiyonluk yaşayan Gökhan Özkanlı, son olarak Süper Amatör Lig takımlarından Diliskelesispo...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Gökhan Özkanlı, Diliskelesi’ne veda etti mask

Kocaeli’nin başarılı kanat forvetlerinden, birçok takımda şampiyonluk yaşayan Gökhan Özkanlı, son olarak Süper Amatör Lig takımlarından Diliskelesispor’da forma giyiyordu. Başarılı ofans oyuncusu takımından ayrıldı ve gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. İzmit Belediyespor’da futbola başlayan skorer golcü kanat oyuncusu, Derincespor, Belediye Derincespor, Derbentspor, Maşukiyespor’da oynadı. 1995 doğumlu futbolcu Belediye Derince ve Derbent takımlarında Süper Amatör Lig şampiyonlukları yaşadı.

27 Oca 2022 - 20:21 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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