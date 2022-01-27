Yeni vaka sayısında büyük artış

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 27 Ocak verilerine göre, 424 bin 164 test yapıldı.

Son 24 saatte, 82 bin 180 yeni vaka tespit edildi. Bugün 83 bin 225 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 174 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “BU HAVADA AŞI? Sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında. Aşı hatırlatma dozunuzun zamanı gelmişse, hava koşullarından kaynaklanan göze alınması mümkün zorlukları engel kabul etmeyin. Kış aylarında Covid-19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması önemli” dedi.