Yeni vaka sayısında büyük artış

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 27 Ocak verilerine göre, 424 bin 164 test yapıldı.
Son 24 saatte, 82 bin 180 yeni vaka tespit edildi. Bugün 83 bin 225 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 174 kişi hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “BU HAVADA AŞI? Sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında. Aşı hatırlatma dozunuzun zamanı gelmişse, hava koşullarından kaynaklanan göze alınması mümkün zorlukları engel kabul etmeyin. Kış aylarında Covid-19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması önemli” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.