28 Oca 2022 - 09:37- Asayiş G: 28 Oca 2022 - 09:39

Metamfetamine "Metin abi", bonzaiye "Kübra" diyorlarmış

Kocaeli'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanık savunmasında, metamfetamine "Metin abi", bonzaiye ise "Kübra" şifresini kullanarak satış yaptığını söyledi.
Metamfetamine "Metin abi", bonzaiye "Kübra" diyorlarmış mask

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri M.S. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yapığı ihbarını aldı. Şüphelinin evinde yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S., polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık M.S., avukatı ve tanık H.O. katıldı.
Olaya ilişkin tanık olarak dinlenen H.O., "Ben uyuşturucu madde kullanıcısıyım, uyuşturucu satmam. M.S.’yi de tanırım ancak şu ana kadar kendisinden uyuşturucu madde almadım" dedi.

Savunmasında tanığın ifadesini yalanlayan M.S. ise "H.O.’ya uyuşturucuyu 750 TL’ye ben sattım. Aramızda mesajlaştığımız "Metin abi" kodu metamfetamin, "Kübra" ismi ise bonzai şifresiydi. Ben bir hata yaptım, pişmanım. Ele geçirilen uyuşturucuyu ben İstanbul’dan aldım. Bu uyuşturucunun bir bölümünü içecektim bir bölümünü ise satacaktım. Ben doğruyu söylüyorum. Ailem mağdur durumda, iki tane çocuğum var, pişmanım. Mecburiyetten böyle bir şey yaptım. Cezaevinden çıktıktan sonra kendime yeni bir hayat kuracağım" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek avukatın süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.
# kocaeli haber, Kocaeli, kocaeli manset, İzmit, KOCAELİ GAZETESİ, Kocaeli Gazete, kocaeli gazete haber, Kocaeli haberleri, kocaeli guncel haberler, kocaeli gazeteleri, Dilovası, kocaeli flas haber, son dakika haberleri, kocaeli manset-haber, kocaeli son dakika, Kartepe, Gebze, Darıca, Körfez, Çayırova, , kocaeli gündem, Başiskele, Gölcük

28 Oca 2022 - 09:37 Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.518.688 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TEM’de durdurulan araçtan 21 kaçak göçmen çıktı mask
TEM’de durdurulan araçtan 21 kaçak göçmen çıktı
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı mask
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Arkadaş cinayeti sanığına 25 yıla kadar hapis talebi mask
Arkadaş cinayeti sanığına 25 yıla kadar hapis talebi
Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismara 30 yıl hapis cezası mask
Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismara 30 yıl hapis cezası
1 günde 100 kilograma yakın uyuşturucu ele geçirildi mask
1 günde 100 kilograma yakın uyuşturucu ele geçirildi
Yolda mahsur kalan tır sürücüleri için mangal kurdular mask
Yolda mahsur kalan tır sürücüleri için mangal kurdular
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL