28 Oca 2022 - 09:41- Spor G: 28 Oca 2022 - 09:43

Fikret Özcan: Antrenman tempomuzu yükseltmemiz lazım  

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Fikret Özcan: Antrenman tempomuzu yükseltmemiz lazım   mask

Kocaelispor’un eski antrenörlerinden Fikret Özcan, teknik direktörlerin antrenman temposunun azalması adına oluşabilecek tüm unsurlara izin vermemeleri gerektiğini belirtti.

KALP CERRAHI GİBİ OLMALISIN

Ülkemizde futbolun başındaki isimlerden birisi olan Hamit Altıntop kısa bir süre önce yaptığı açıklamada “Türkiye’de antrenman temposu çok düşük” demişti. Aynı ismin futbolumuz açısından farklı tespitleri de var. Bu tempo konusuna gelirsek… Ülkemizde antrenman periyodizasyonları planlayıp hazırlamakta ciddi eksiklerimiz var. İyi bir antrenman programının her saniyesi bir kalp cerrahının ameliyat esnasındaki dikkati ve titizliğiyle hazırlanmalı ve antrenmanın her saniyesi çok iyi planlanmalıdır.

BEKLEYEMEZSİN

Ülkemizde antrenman tempomuza çok dikkat edilmiyor ancak maçlarda futbolculardan  %100 tempoyla oynamaları isteniyor. Antrenmanda düşük tempo ile çalışıyorsan maçta yüksek tempo ile oynaman mümkün değildir. Bunun olması için antrenmanda da yüksek tempoda çalışmalıyız. Antrenman yükü maçtakine yakın olmalı ya da maç yükünü karşılayacak düzeyde olmalıdır. 

OLUMSUZ ETKİLER

Tüm bunları düşündüğümüzde, teknik direktörlerin, antrenmanların tempolu ve sıkı geçmesi gereken “Dar alan” oyunlarına -Bir oyuncuymuş gibi- girmeleri o antrenmanın temposunu düşürür ve bu da oyuncu grubunun gelişimini olumsuz etkiler. Bu nedenle olabildiğince antrenman tempomuzu yükseltmeli ve kaliteyi düşürecek her türlü etkeni antrenman dışına taşımalıyız. Çünkü amaç antrenmanlarda da müsabakadaki seviyeye ulaşmaktır.  

# Kocaelispor

28 Oca 2022 - 09:41 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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