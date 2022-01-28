Süper Lig size çok yakıştı

İzmit Belediyespor Atletizm Kadın Takımı, Mersin’de gerçekleşen Türkiye Kulüpler Kros Süper Ligi Eleme Yarışları’nda dereceye girerek Turkcell Kros Süper Ligi’ne yükseldi.

MÜTHİŞ BAŞARI

İzmit Belediyespor Atletizm Takımı, Mersin’de düzenlenen Türkiye Kulüpler Kros Süper Ligi Eleme Yarışları’nda mücadele etti. Başarılı bir yarışmayı geride bırakan ve antrenörler Turgut Demirkıran ile Abdulselam Karharman önderliğindeki Gülbahar Çetin, Dilan Atak, Derya Kaya, Cansu Çahan, Serra Sude Kökduman ve Tuba Ecirci’den oluşan İzmit Belediyespor, 6’ncı olarak Turkcell Kros Süper Ligi’ne terfi etme hakkı kazandı. Önemli bir başarıya imza atan temsilcimiz Kros Süper Ligi’nde ilimizi temsil edecek.

KARHARMAN: FATMA BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜRLER

Kocaeli’nin bu ligdeki tek temsilcisi olarak önemli bir başarıya imza attıklarını dile getiren İzmit Belediyespor Kulübü Atletizm Takımı Antrenörü Abdulselam Karharman “Takımı son anda kurmamıza rağmen elimizdeki kısıtlı imkanlarla Kros Süper Ligi’ne çıkmayı başardık. Hedefimiz 20 Şubat’ta Trabzon’da yapılacak olan 21 kilometrelik yarı maratonda ilk üçe girerek ilçemize kupa getirmek olacak. Büyük destekleri için İzmit Belediye Başkanımız Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e, Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa’ya, Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya’ya ve yöneticilerimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.