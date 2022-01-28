Kolovos uçtu, biz de saldık!

Kocaelispor’da transfer süreci boyunca adı gündemden düşmeyen ve bu sezonun sonuna kadar Moldova takımı FC Sherrif takımı ile sözleşmesi bulunan Dimitrios Kolovos defteri bir daha açılmamak üzere kapandı. 29 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu ile yapılan son görüşmenin ardından futbolcunun 1.5 yıllık 600 bin Euro talep etmesi üzerine transferden vazgeçildi. Futbolcu daha önce 1. Lig’de formayı düşünmediğini de ifade ediyordu. 2014’ten beri Yunanistan Milli Takımı’nda oynayan, 9 maçta 1 kez fileleri havalandıran Kolovos, bu sezon 12 lig maçında 3 gol, 5 asist, Kolovos öte yandan 6 Şampiyonlar Ligi, 4 de Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçında toplam 725 dakika forma giydi.