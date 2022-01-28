28 Oca 2022 - 09:43- Spor G: 28 Oca 2022 - 09:45

Kolovos uçtu, biz de saldık!
Kolovos uçtu, biz de saldık! mask

Kocaelispor’da transfer süreci boyunca adı gündemden düşmeyen ve bu sezonun sonuna kadar Moldova takımı FC Sherrif takımı ile sözleşmesi bulunan Dimitrios Kolovos defteri bir daha açılmamak üzere kapandı. 29 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu ile yapılan son görüşmenin ardından futbolcunun 1.5 yıllık 600 bin Euro talep etmesi üzerine transferden vazgeçildi. Futbolcu daha önce 1. Lig’de formayı düşünmediğini de ifade ediyordu. 2014’ten beri Yunanistan Milli Takımı’nda oynayan, 9 maçta 1 kez fileleri havalandıran Kolovos, bu sezon 12 lig maçında 3 gol, 5 asist, Kolovos öte yandan 6 Şampiyonlar Ligi, 4 de Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçında toplam 725 dakika forma giydi.
# Kocaelispor

28 Oca 2022 - 09:43 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.518.688 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gençler nihayet markalı formalarına kavuşuyor! mask
Gençler nihayet markalı formalarına kavuşuyor!
Kolovos uçtu, biz de saldık! mask
Kolovos uçtu, biz de saldık!
Süper Lig size çok yakıştı mask
Süper Lig size çok yakıştı
Gökhan Özkanlı, Diliskelesi’ne veda etti mask
Gökhan Özkanlı, Diliskelesi’ne veda etti
9 numaraya Firas Chaouat 10 numaraya Avramovski mask
9 numaraya Firas Chaouat 10 numaraya Avramovski
Amatörlerin kar esareti devam ediyor mask
Amatörlerin kar esareti devam ediyor
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL