Gençler nihayet markalı formalarına kavuşuyor!

Kocaelispor alt yapı takımları zorlu şartlara rağmen armayı en iyi şekilde temsil ediyor. 16, 17 ve 19 yaş grupları rakiplerinin gözünün yaşına bakmıyor. Bunca emeğe ve alın terine rağmen alt yapıya gerekli olan hassasiyetin tam olarak gösterilmediğinin en somut örnekleri futbolcuların betonlaşan zeminde hem antrenman, hem de maç yapmaları ve kalitesiz malzemeleri giymeleriydi.

OLMASI GEREKEN

Bu tür konuları sık sık gündeme getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Yapılan eleştirilerin ardından yeşil siyahlı yönetim malzeme konusu ile ilgili harekete geçti ve 3 yaş grubu için de forma numaraları ile bedenleri istendi. Malzemelerin en kısa sürede tedarik edilip Kocaelispor’un alt yapı takımlarında forma giyen futbolcuların bundan sonraki maçlarına daha kaliteli formalarla çıkması bekleniyor.

İSTAN ETTİREN ZEMİN

Bundan daha kritik sorun ise maçların ve antrenmanların yapıldığı Vinsan Tesisleri ile ilgili. Kelleşen, yer yer delinen, her yeri yamalanan saha zemininin ciddi sağlık sorunu teşkil etmesi tepki ile karşılanmaya devam ediyor. Rakip takımların teknik sorumluları ve futbolcuları da oynadıkları maçların ardından Kocaelispor Kulübü’nü öne çıkarıyor ve böylesi kötü bir zeminde futbol oynadıkları için isyan ediyor.

ALMANYA VE HOLLANDA’YA GİDİLECEKTİ

Gözler yeni yapılacak olan tesislere de çevrildi. Tesisin yeri ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Interterks Fuar Alanı’na inşa edilmesi beklenen spor kompleksinin son olarak Seymen Kışlası’na yapılacağı öne sürüldü. Kocaelispor’dan ve Büyükşehir’den yetkililerin Hollanda ile Almanya’ya gidip örnek spor tesisi projelerini yerinde izleyeceği belirtilmişti. An itibari ile yaprak dahi kımıldamıyor. Konu ile ilgili bir an önce harekete geçilmesi bekleniyor.