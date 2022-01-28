TBMM Başkanvekili Akar, Alzheimer Yaşam Evi ve YADEV’i gezdi

Alzheimer hastaları ve yakınlarının yaşam standartlarının arttırılması adına çalışmalar yapan İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi, TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ı misafir etti. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in eşlik ettiği Akar, Kocaeli’de ilk ve tek olan Alzheimer Yaşam Evi’nde verilen hizmetlerle ilgili bilgi aldı. Akar, ardından Yaşama Destek Evi ve 23 Nisan Engelsiz Çocuk Parkı’nı ziyaret etti.

AKAR, “ÇÖPÜ HERKES TOPLAR”

TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, “Yeni binalar yapılmadığı söyleniyor ama aslında belediyenin birçok binası var. Daha önceleri dünya kadar masraf yapılmış fakat atıl bırakılmış binalar var. Bunların tekrar hayata kazandırılması ve güzel amaçlar için kullanılması gerçekten müthiş olmuş. Yalnızca hastalar için değil aileler için de çok önemli. Devletin ve yerel yönetimlerin yapması gereken işler bunlar. Çöpü herkes toplar. Bir belediyenin başarılı olması için çöpü iyi toplaması gerekmiyor, bu zaten temel vazifesi.

“HİZMET ALAN VATANDAŞ MEMNUN”

Bir belediye başkanı vatandaşın temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsa, vatandaşa dokunabiliyorsa o başkan görevini yapmış demektir. Biz İzmit’te bunu görüyoruz. İnşallah daha da büyüteceğiz, çok da güzel projeler ekleyeceğiz. Türkiye de böyle olursa hepimiz rahat bir yaşama kavuşuruz. Elinize sağlık, çok güzel olmuş. Tebrik ediyorum. Her gezdiğimiz projede gördüğüm şu: çalışan personel çok mutlu ve güler yüzlü. Hizmet alan vatandaşların memnuniyeti üst düzeyde. Seçim zamanı insanlar bunlara seçim vaadi olarak bakıyordu. Şimdi bu vaatlerin yerine getirildiğini görüyoruz. Projeler çok güzel, her birinin ayrı bir önemi var. Şimdi bunları nasıl arttırırız, hatta diğer belediyelere nasıl örnek oluruz diye bakıyoruz” şeklinde konuştu.

HÜRRİYET, “MÜDÜRLÜĞÜMÜZ YENİ PROJELERLE GELİYOR”

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Biz göreve geldiğimizde Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünde müdürümüz dışında sosyal hizmet uzmanı yoktu. Sınavlarla sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarımız aramıza katıldılar. Şuanda müdürümüz dışında 4 tane sosyal hizmet uzmanımız var. Sürekli yeni yeni projelerle geliyorlar ve çok yaratıcılar. Yine göreve geldiğimizde sosyal desteklerimizden faydalanan bin 90 kişi vardı. Müdürümüz ve çalışanların gayretleri ve doğrudan tespitleriyle şu anda yalnızca Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak 13 binin üzerinde kişiye ulaşıyoruz” ifadelerini kullandı.