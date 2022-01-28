Çocukların ara tatil keyfi mutluluk kaynağı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Büyükşehir Belediyesi tarafından ara tatil etkinlikleri kapsamında düzenlenen sanat ve eğlence atölyelerine katılarak, çocuklarla bir araya geldi. Çocukların neşesine ortak olan Başkan Vekil Çakmak, “Çocuklarımızın eğlenerek öğrendiklerini görmek bizleri de çok mutlu ediyor. Onlar için ne yapsak azdır” dedi.

KUKLA YAPAN ÇOCUKLARI İZLEDİ

Başkan Veli Çakmak, sanat ve eğlence atölyelerinin Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklerine katıldı. Çakmak, Kukla Atölyesi’nde kukla yapımını izledi. Yapılan kuklaları çok beğenen Başkan Vekili Çakmak, çocukların yaptıkları kuklaları oynatmalarını ise keyifle izledi.

ÇOCUKLARIMIZ BİZİM KIYMETLİMİZ

Ara tatil etkinliklerinde çocuklar için sanat ve eğlence atölyeleri hazırladıklarını hatırlatan Başkan Vekili Çakmak, “Çocuklarımız pandemi döneminde zor bir süreç geçirdi. Zor şartlarda eğitimlerine ara vermeden maskelerini takarak, okullarına gittiler. Eğitime adeta can verdiler. Bizler de onların ara tatilde eğlenmelerini istedik. O nedenle sanat ve eğlence atölyelerimizi hazırlayarak, keyifle geçirecekleri bir tatil hediyesi sunduk” dedi.

ÇOCUKLARI MUTLU GÖRMEK BİZLERİ DE MUTLU EDİYOR

Çocukların ve eğitimlerinin Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman öncelikleri arasında yer aldığına dikkat çeken Başkan Vekili Çakmak, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz, kıymetlilerimiz. Onların geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için tüm olanaklarımızı ortaya koyuyoruz. Büyükşehir’in çocuklarımız ve eğitimleri için birçok proje ve çalışması var. Tatilde de bu atölyelerde eğlenerek öğrendiklerini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Onlar için ne yapsak azdır” dedi.

Çocuklarını sanat ve eğlence atölyelerine getiren veliler de Büyükşehir Belediyesi’nin ara tatilde hazırladığı etkinliklerin eğitici ve eğlenceli olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.