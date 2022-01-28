Minik yüreklerin vatan sevgisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği sanat ve eğlence atölyelerine katılan çocuklar birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergiledi. Kongre Merkezi’nde seslendirilen “Memleketim” şarkısını duyan minikler ellerindeki Türk Bayraklarıyla şarkıya eşlik etti. Vatan sevgileri gözlerinden okunan çocuklar, onları izleyenlerin yüreklerini ve gözlerini doldurdu.

MİNİK YÜREKLERİN VATAN SEVGİSİ

Kocaelili çocuklar hafta başından bu yana adeta koşarak geldikleri Kongre Merkezi’nde muhteşem görüntülere imza attı. Atölye çalışmalarından arta kalan zamanda fuaye alanındaki diğer etkinliklere katılan çocuklar, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitmenlerinin mini dinletisini dinledi. Oda Orkestrası’nın “Memleketim” şarkısının seslendirmesi ile de sahnenin önünde toplandı. Ellerindeki Türk Bayrakları ile şarkıya eşlik eden öğrenciler, muhteşem görüntülere imza attı.

BİRLİK VE BERABERLİĞE ANLAM KATTILAR

Şarkıya başından sona kadar ve ellerindeki Türk Bayraklarını sallayarak eşlik eden çocuklar, birlik ve beraberliğe anlam kattı. Kendilerini izleyen velilerini ve alandaki herkesi kendilerine hayran bırakan ve duygulandıran çocuklar, geleceğin emanetçileri olduklarını bir kez daha kanıtladı.