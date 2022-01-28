SEDAŞ’ın Kadın Enerjisi “Next” projesinde başvurular devam ediyor

Akkök Holding enerji grup şirketlerinin birlikte yürüttükleri Kadın Enerjisi projesinde çalışmalara hız verildi. Projenin SEDAŞ tarafından hayata geçirilen Next etabında, kapsama giren holding enerji grubu çalışanlarından yaklaşık 150 kişinin katılımıyla gerçekleşen lansmanın ardından başvurular da açıldı. Program kapsamında SEDAŞ’ın sunduğu uygulamalı eğitim, enerji şirketlerinde saha gezileri, mentorluk, staj ve burs gibi imkanlardan faydalanmak isteyenler için başvuruların son günü 28 Şubat olarak açıklandı.

SEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörü Sinem Yorulmaz, enerji sektöründeki kadın istihdamı ve kadın lider sayısını artırmak için başlattıkları projenin önemine değindi. Sektörün erkek işi olarak yorumlanması nedeniyle kız öğrencilerinin elektrik ile ilgili eğitim almaya sıcak bakmadığını dile getiren Yorulmaz, şunları kaydetti; “İstatistiklere göre her yıl bu bölümlerden mezun olan kız öğrencilerin oranı sadece yüzde 18 seviyelerinde. Bu rakamı yukarılara çekerek geleceğin enerji sektöründe kadınların daha fazla yer almalarını hedefliyoruz. Akenerji ve Sepaş Enerji ile ortaklaşa yürüttüğümüz Kadın Enerjisi Next etabında, Holding enerji grubu çalışanlarının 7. ve 8. sınıf ile 11. ve 12. sınıfta okuyan kız öğrencilerini lise ve üniversite eğitimlerinde elektrik bölümlerine yönlendireceğiz. Böylelikle sektörümüzde daha etkin kadın görünürlüğünün sağlanmasına destek olacağız”.

Next projesi, teşvik edici uygulamalarla kız öğrencilerini lise ve üniversite eğitimlerinde elektrik bölümlerine yönlendirmeyi amaçlıyor. Her yıl 150 kız öğrenciye ulaşmayı hedefleyen proje ile saha gezileri, uygulamalı teknik eğitimler ve mentorluk yoluyla gelişim, staj ve burs imkanları sunulacak. Ayrıca katılımcılara Akkök Holding enerji grubu şirketlerinde işe alımlarda öncelik hakkı tanınacak.