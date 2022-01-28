103 farklı suçtan aranan şüpheli tutuklandı

Türkiye’nin farklı illerinde nitelikli dolandırıcılık ile bilişim sistemleriyle banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından 11 farklı şehirde aranan 103 ayrı kaydı bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından 6 aylık süren çalışmalar soncunda Düzce'de yakalandı. Lüks villada yakalanan T.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.