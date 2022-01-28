Milyonlarca araç sahibi için son gün 31 Ocak!

Motorlu taşıtlar vergisinde bu yıla ilişkin ilk taksit ile olumsuz hava koşullarından dolayı ertelenen KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Ocak Pazartesi günü dolacak. 7256 sayılı yapılandırmada 7'nci, 7326 sayılı yapılandırmada 3'üncü taksit ödemelerinin de ay sonuna kadar yapılması gerekiyor.

22.00'A KADAR ÖDEME YAPILABİLİYOR

MTV'nin ilk taksiti, Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödenebiliyor.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV ödeme alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını görüntüleyip ödeme imkanına sahip. Mükellefler, anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı ve banka hesabı aracılığıyla bu bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık yoluyla, PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden MTV ödemesini gerçekleştirebiliyor.

MTV GEÇ ÖDEME CEZASI

MTV'nin ilk taksiti gecikmeye düşerse yani ödenmezse ikinci MTV taksitine gecikme faizi yansıtılır. Eğer iki taksitte ödenmezse mükellef olan kişinin adresine uyarı mektubu yollanır. Daha sonraki işlemlerde ise T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kişinin banka hesaplarına haciz işlemi başlatılır.

MTV ÖDENMEZSE ARAÇ BAĞLANIR MI?

MTV borcu ödemeyenlere önce gecikme faizi uygulanır. Daha sonra Vergi Dairesi tarafından uyarı gönderilir. Bir sonraki aşamalar banka hesaplarına haciz konulur. Haciz işlemi ile araç bağlanabilir. Vergi borcu olan kişi gecikme faizi ile beraber borcunu kapatırsa haciz işlemi durdurulur.