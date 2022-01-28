Haydi krallar!

İkisi de son derece karakterli, ikisi de son derece tecrübeli… Mert Somay ve Muhammed Enes Yıldırım… Belediye Derincespor’un santrforları… Enes’in bu sezon 6, Mert’in ise 2 golü var. Erokspor maçına çok iyi hazırlandılar ve süre bulurlarsa ellerinden geleni yapacaklar. Maçı büyük bir iştahla bekliyorlar. İkisi de 3 puan bizim olacak diyor. Belediye Derincespor ile Esenler Erokspor arasındaki maç Derince Stadı’nda yarın saat 13.00’te başlayacak.