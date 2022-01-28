İzmit Belediyespor için haydi salona!

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden UMF Yapı İzmit Belediyespor bugün son sıradaki Elazığ İl Özel İdare’yi konuk edecek. Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki maç saat 17.00’de başlayacak. Eksiği bulunmayan ekibimiz galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Mavi yeşilliler bu maçın ardından 4 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.