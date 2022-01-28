Kocaelispor'da bu sezon yaşanan handikapların başında takım içi duygusunun azlığı ve iletişimsizlik geliyordu. Oyun plansızlığı ve talihsiz sakatlıklar da buna eklenince yeşil siyahlılar ateş hattına iyice yaklaştık. Takımdaki motivasyon eksikliği nedeniyle futbolcu grubunun önemli bir kesimi gerçek performanslarını sahaya yansıtamadı.
4 ŞUBAT’TA BİTİYOR
Yeni teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yeni bir soluk ve yeni bir hava yakalandığı görülüyor. Antrenmanlarda yüzler gülüyor, futbolcular mental olarak tabiri caizse fabrika ayarlarına dönüyor. Mehmet Altıparmak gazetemize yapmış olduğu açıklamada öncelikli olarak futbolcu motivasyonu üzerinde yoğunlaştıklarını ifade etti ve takıma özgüven ile mental güç sağlamaları gerektiğini de belirtti. Günde yaptığı çift antrenmanla Antalya kampı hazırlıklarını sürdüren yeşil siyahlıların kampı 4 Şubat’ta sona erecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.