28 Oca 2022 - 12:12- Spor G: 28 Oca 2022 - 12:13

Yüzler gülüyor
Yüzler gülüyor mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaelispor'da bu sezon yaşanan handikapların başında takım içi duygusunun azlığı ve iletişimsizlik geliyordu. Oyun plansızlığı ve talihsiz sakatlıklar da buna eklenince yeşil siyahlılar ateş hattına iyice yaklaştık. Takımdaki motivasyon eksikliği nedeniyle futbolcu grubunun önemli bir kesimi gerçek performanslarını sahaya yansıtamadı.

4 ŞUBAT’TA BİTİYOR

Yeni teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yeni bir soluk ve yeni bir hava yakalandığı görülüyor. Antrenmanlarda yüzler gülüyor, futbolcular mental olarak tabiri caizse fabrika ayarlarına dönüyor. Mehmet Altıparmak gazetemize yapmış olduğu açıklamada öncelikli olarak futbolcu motivasyonu üzerinde yoğunlaştıklarını ifade etti ve takıma özgüven ile mental güç sağlamaları gerektiğini de belirtti. Günde yaptığı çift antrenmanla Antalya kampı hazırlıklarını sürdüren yeşil siyahlıların kampı 4 Şubat’ta sona erecek.

 

 

# Kocaelispor

28 Oca 2022 - 12:12 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.518.688 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Antalya’daki rakip Keçiörengücü mask
Antalya’daki rakip Keçiörengücü
Yüzler gülüyor mask
Yüzler gülüyor
Perde arkasındaki kahramanlar! mask
Perde arkasındaki kahramanlar!
İzmit Belediyespor için haydi salona! mask
İzmit Belediyespor için haydi salona!
Haydi krallar! mask
Haydi krallar!
Bizim Efeler şampiyonluk maçına çıkıyor! mask
Bizim Efeler şampiyonluk maçına çıkıyor!
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL