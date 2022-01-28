İçmimarlarda çift listeli seçim yarın

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı İçmimarlar Odası (İÇMO) Kocaeli Şube’nin genel kurulu Cumartesi ve Pazar günü İzmit’te bulunan oda binasında gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta çoğunluk sağlanamadığı için yapılamayan kongrede çoğunluk aranmayacak. 145 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda mevcut başkan Kerem Toramangil aday yeniden olmayacağını duyurdu. Seçimlerde 7 asil yönetim kurulu üyesi, 7 yedek yönetim kurulu üyesi ve 7 üst kurul delegesi seçilecek.
ÇİFT LİSTELİ KONGRE
İÇMO Kongresi için şimdiden iki liste adaylığını açıkladı. Odanın mevcut başkanı Kerem Toramangil’in de desteğini alan Şube Başkan Yardımcısı Hazel Pala Özcan, yönetim adayları ile seçime girecek. Hazel Pala Özcan’ın yönetiminde Özden Özyurt, Mehmet Murat Sevindik, Cihan Mutlu Alkan, Senem Çalış Korucuoğlu, Beyza Hanedar ve Betül Çevik yer alıyor.
BAŞKAN SEÇİMİ KONGREDEN SONRA
Hazel Pala Özcan başkanlığındaki listeye bir de rakip liste yer alacak. TMMOB İçmimarlar Odası Kocaeli Şubesi’ne yenilik ve vizyon kazandırmaya hazırız diyen 7 kişilik yönetim ekibi mavi liste ile seçime girecek. Listenin kazanması durumunda yapılacak ilk toplantıda başkanlarını seçecek olan mavi listede Cahit Kılıçkıran, Cem Türkeri, Özge Çiçek Yıldız, Melis Tuğçe Caner, Ece Hatun Bulut, Ahmet Batuhan Akbaş, Bekir Şengün yer alıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.