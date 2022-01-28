İçmimarlarda çift listeli seçim yarın

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı İçmimarlar Odası (İÇMO) Kocaeli Şube’nin genel kurulu Cumartesi ve Pazar günü İzmit’te bulunan oda binasında gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta çoğunluk sağlanamadığı için yapılamayan kongrede çoğunluk aranmayacak. 145 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda mevcut başkan Kerem Toramangil aday yeniden olmayacağını duyurdu. Seçimlerde 7 asil yönetim kurulu üyesi, 7 yedek yönetim kurulu üyesi ve 7 üst kurul delegesi seçilecek.

ÇİFT LİSTELİ KONGRE

İÇMO Kongresi için şimdiden iki liste adaylığını açıkladı. Odanın mevcut başkanı Kerem Toramangil’in de desteğini alan Şube Başkan Yardımcısı Hazel Pala Özcan, yönetim adayları ile seçime girecek. Hazel Pala Özcan’ın yönetiminde Özden Özyurt, Mehmet Murat Sevindik, Cihan Mutlu Alkan, Senem Çalış Korucuoğlu, Beyza Hanedar ve Betül Çevik yer alıyor.

BAŞKAN SEÇİMİ KONGREDEN SONRA

Hazel Pala Özcan başkanlığındaki listeye bir de rakip liste yer alacak. TMMOB İçmimarlar Odası Kocaeli Şubesi’ne yenilik ve vizyon kazandırmaya hazırız diyen 7 kişilik yönetim ekibi mavi liste ile seçime girecek. Listenin kazanması durumunda yapılacak ilk toplantıda başkanlarını seçecek olan mavi listede Cahit Kılıçkıran, Cem Türkeri, Özge Çiçek Yıldız, Melis Tuğçe Caner, Ece Hatun Bulut, Ahmet Batuhan Akbaş, Bekir Şengün yer alıyor.