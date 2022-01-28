Göğüs Estetik Yöntemleri

Meme büyütme estetiği kadınlar tarafından çok sık tercih edilen bir estetik türüdür. Göğüsleri küçük olan kişilere dolgunlaştırma işlemi yapılır. Göğüsler birçok sebepten dolayı küçültebilir. Özellikle yaşlılığa bağlı olarak, küçülme sorunu çok yaşanır. Doğum sonrası ya da yapısal olarak da göğüsleri küçük olan ve pek çok kişi vardır. Vücuduna göre göğüslerini küçük gören kişiler, meme büyütme estetiği yaptırmak ister.

Meme Büyütme Estetiği

Meme büyütme estetiği göğüs yapısı küçük olan kişiler için uygundur. Klâsik cerrahı operasyonlar ile aynı yöntemle yapılır. Her ameliyat sonrası, dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Meme büyütme estetiği sonrası tavsiyelere mutlaka uymak gerekir. Daha hızlı iyileşmek ve verilen şeklin korunması için çok önemlidir.

Meme Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

Meme büyütme estetiği meme yapısı çok küçük olan kişiler için uygundur. Herhangi bir sebebe bağlı olarak ya da yapısal olarak bu sorunu yaşayanlar, meme büyütme estetiği için başvuru yapılabilir. Bu tip estetikler için genel olarak 18 yaşını geçmiş olmak gerekir. Bu yaş öncesi göğüs yapısı tam olarak oturmadığı için, hekimler tarafından tavsiye edilmez. Ayrıca hastaya genel bir muayene yapılır ve eğer sağlık durumu uygun bulunursa, meme büyütme estetiği yapılır.

Meme Büyütme Yöntemleri Nelerdir?

Meme büyütme yöntemleri içinde en çok tercih edilen, silikon takmaktır. Memenin sorununa ve şekline göre silikon tercih edilir. Damla silikon daha doğal bir görünüm sağladığı için, daha çok tercih edilir. Meme büyütme işlemi yaptırırken, dikleştirme gibi başka işlemeler de yapılır. Ameliyat yaklaşık olarak 1-2 saat sürer. Hasta bir gün takip amaçlı hastanede kalır. Ertesi gün taburcu olur.

Meme Küçültme Öncesi Hazırlık Detayları Nelerdir?

Meme küçültme öncesinde her operasyonda olduğu gibi hastanın bazı şeylere dikkat etmesi gerekir. Eğer zararlı bir alışkanlığı varsa, en az bir hafta önceden, bu alışkanlıkları bırakması gerekir. Ayrıca hastaya hazırlık amaçlı, birçok tetkik ve tahlil yapılır. Estetik için herhangi bir sağlık sorunu, olup olmadığına bakılır. Eğer sorun yoksa, meme küçültme operasyonu 1-2 saat içinde yapılır.

Meme Küçültme Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?

Memeleri normale göre büyük olan kişiler hem sağlık bakımından hem de görünüm bakımından meme küçültme estetiği yaptırmak ister. Meme küçültme ameliyatı ciddidir. Mutlaka öncesi ve sonrasında dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Özellikle korse kullanımına çok dikkat etmek gerekir. Ayrıca 3-4 hafta boyunca ağır kaldırmak ve havuz ya da deniz gibi aktivitelerden uzak durmak gerekir.

Meme Dikleştirme Nasıl Yapılır?

Emziren ya da yaşı ilerlemiş olan kadınlarda memelerde sarkma gibi sorunlar görülebilir. Bu da kötü bir görüntü yaratır. Memelerin sarkması sonucu kötü bir görüntü ortaya çıkar. Bu yüzden meme dikleştirme ameliyatı olmayı tercih ederler. Bu ameliyatta göğüs ucu kesilir ve yeni belirlenen noktaya doğru dikleştirme yapılır. Meme dikleştirme ameliyatı Genel de başarılı sonuç verir.

Meme Dikleştirme Kimler Olmalı?

Meme dikleştirme ameliyatı olmak isteyenler öncelikle ameliyat için uygun olmak gerekir. Bunun için hastanenin genel durumuna bakılır. Ayrıca göğüs gelişimi de tamamlanmış olmalıdır. Daha sonra Ameliyat yapılır. Hasta bir gün boyunca kontrol altında tutulur. Daha sonra günlük yaşantısına dönebilir.

Bir süre Ameliyatlı olan bölgeye dikkat edilmesi gerekir. Yoksa iyileşme geç sürebilir. Ayrıca bölgede enfeksiyon oluşabilir. Meme estetiği fiyatları da merak edilen konular arasında yer alır. Fiyatlar hastane ve hakime göre değişiklik gösterir.