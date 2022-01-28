Antalya’daki rakip Keçiörengücü

Antalya kampı devam eden Kocaelispor’da antrenman maçının programı belli oldu. Yeşil siyahlılar pazar günü 1. Lig takımlarından, Taha Batuhan Yayıkcı’nın formasını giydiği Keçiörengücü ile karşılaşacak. Titanic Otel Sahası’ndaki maç saat 14.00’te başlayacak.