 Aynı yerde üst üste iki ayrı kaza

Olay, İzmit ilçesine bağlı D-100 Karayolu İstanbul istikameti Yenidoğan mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilk yaşanan kazada Ü.Y. idaresindeki 41 ACM 091 plakalı Audi marka otomobil ile 41 J 0482 plakalı halk otobüsü yoldaki buzlanmadan dolayı çarpıştı. Yaşanan kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Audi marka otomobilin içerisinde yolcu olarak yer alan yabancı uyruklu bir vatandaş hafif yaralanarak, Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili işlemlerini yaparken kazaya karışan halk otobüsünün herhangi bir işlemi kalmadığı için yoluna devam etti. Halk otobüsü tekrar yola çıktığı esnada ise B.Ç. idaresindeki 41 AHM 552 plakalı Volkswagen marka otomobil yavaşlamak isterken, arkasından gelen 35 AGL 297 plakalı Fiat marka otomobilin sürücüsü de aniden frene asıldı. Aynı yerdeki gizli buzlanmadan dolayı ikinci kaza meydana geldi. İkinci kazada herhangi bir yaralanma olmazken, olay yerinde bulunan polis ekipleri hemen müdahalede bulundu.
İkinci kazaya karışan Volkswagen otomobilin içerisinde yolcu olarak yer alan Sefacan Bayrak, “Önümüze otobüs çıkınca biz de fren yaptık. Arkamızdaki araç da duramayarak bize çarptı” dedi. Polis ekipleri, kazalar ile ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Erol Demi̇rbek Türk - ne zaman ?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.