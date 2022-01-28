Araç kiralama hizmeti alınacak

Kültür Gezilerinde Kullanılmak Üzere Otobüs Kiralama Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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