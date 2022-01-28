28 Oca 2022 - 13:00- Gündem G: 28 Oca 2022 - 13:02

Araç kiralama hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Araç kiralama hizmeti alınacak

28 Oca 2022 - 13:00 - Gündem

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