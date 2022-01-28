"Üretim, ihracat yapan sanayicimiz bu sevdadan asla vazgeçmedi"

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler Gebze, Gebze, Dilovası, Çayırova ve Darıca ilçelerinde bulunan organize sanayi bölgeleri hakkında bilgiler verdi. Bölgede bulunan 10 adet organize sanayi bölgesinin son dönemlerde ciddi bir yükseliş yakaladığını ifade eden Çiler, bu organize sanayi bölgelerinin ülke ekonomisine katkısının büyük olduğunu belirtti.

Katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesine gayret gösterildiğini söyleyen Çiler, “Bu bölge sanayinin kalbi olan bir yer. Bölgemizde 10 tane organize sanayi bölgesi var. Bu organize sanayi bölgelerinin 5 tanesi ihtisas organize sanayi bölgesi. Bütün organize sanayi bölgelerimizde pandemi başında 106 bin çalışanımız vardı, bugün ise 123 bin 733 çalışanımız var. Bu organize sanayi bölgelerinde yabancı firma sayısı sadece 132 adet. Organize sanayi bölgelerimize baktığımız zaman su ürünleri ve tarıma dayalı sektörler hariç bütün sektörler mevcut. Ağırlıklı olarak makine, kimya, plastik, otomotiv yan sanayi gibi sektörler çok daha ağırlıklı bir şekilde ön plana çıkmakta. 21 bin üyemiz var. Ülke ekonomisine mümkün olduğu kadar yüksek miktarda katma değer sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

İHRACAT RAKAMI 15 MİLYAR DOLAR

Bölgede bulunan 10 organize sanayi bölgesinden yalnızca biri olan Gebze Organize Sanayi Bölgesinin geçen yıl 15 milyar dolarlık ihracat yaptığını ifade eden Çiler “Büyüme yaşadık. Geçen sene bizim hem istihdamımızda hem üretimimizde hem de ihracatımızda artış oldu. Önceki sene Gebze Organize Sanayi Bölgesi tek başına 11 milyar dolar ihracat yapmıştı, geçen sene bu rakam 15 milyar dolar. Bayağı bir artış oldu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın verilerine baktığınız zaman biz İstanbul’dan sonra ikinci sıradayız ihracat rakamlarında. Sadece bizim bölgeden 34 milyar dolara yakın ihracat yapıldı. Bu gerçekten iyi bir rakam” dedi.

‘ENERJİ BİZİM HER ŞEYİMİZ’

İran ile yaşanan doğal gaz probleminden dolayı organize sanayi bölgelerinde aksamalar yaşandığını açıklayan Çiler, “İran, Türkiye’ye gaz sevkiyatını biraz durdurdu, 3 günlük bir kesinti olacak dediler, inşallah uzun süreli bir kesinti olmaz. Tabii burası hem istihdam hem üretim hem de ihracatın başkenti. O nedenle enerjiye yoğun ilgi var. Enerji bizim her şeyimiz” diye konuştu

‘FİRMALARIN VERDİĞİ SÖZLER VAR’

Doğal gaz sıkıntısından dolayı firmaların zor durumda kalabileceğine de değinen Nail Çiler, “Hem üretiyoruz, hem satıyoruz hem de ihracat yapıyoruz. Gaz tedirginliği üyelerimizi tedirgin etmekte. Onların verdiği sözler var, bu tedarik firmalarına verdikleri sözü gününde yerine getirmeleri gerekir. Ayrıca bölgemizde doğal gazdan dolayı enerji dönüşüm santralleri de bulunmakta. Bu kısıtlamalar uzun sürerse bundan üretim yapan sanayicilerin bayağı kaybı olacak. Siparişleri var, onları gününde yerine getirmeleri lazım. Enerji maliyetindeki artışlar neyse de ama enerji kesildiği zaman bizim her şeyimiz kesiliyor açıkçası” dedi.

'YAŞANAN ZORLUKLAR DERSLER ÇIKARMAMIZA YARADI’

Koronavirüs salgını döneminde sanayicilerin yaşadığı zorlukların kendilerine ders çıkarmak için iyi bir fırsat olduğunu söyleyen Çiler, “Bizim bölgemizde pandemi sürecinde yatırımlar durmadı, tüm hızıyla devam ediyor. Son dönemlerde yapay zekayla teknoloji hayatımıza girdi. Teknolojik dönüşümle ilgili çok değişik firmalar geliyor, yatırımlar devam ediyor. Mesela şu anda Kanada’dan bir firma Gebze’ye yatırım yapmak istiyor. Biz de onlara yer arayışındayız. Yatırımlar durmadı, yaşanan zorluklar iyi dersler çıkarmamıza yaradı. Buradaki yatırımcılar da doğru olanı yapmak için uğraşıyor. Fırtınanın şiddeti ne olursa olsun martı sevdiği denizden asla vazgeçmez. Üretim yapan, ihracat yapan sanayicimiz de bu sevdadan asla vazgeçmedi ve vazgeçmeyecek. Biz bu zorlukları da hep birlikte aşacağız” diye konuştu.