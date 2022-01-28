28 Oca 2022 - 14:08- Gündem G: 28 Oca 2022 - 14:12

İzmit ve Gölcük'te koronavirüsten iki ölüm

Fahrettin Yavuz  Gölcük Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi Abdülhamit Han Caddesi üzerinde ikamet eden, su altı mayınları uzmanı emekli, 5 çocuk bab...
İzmit ve Gölcük'te koronavirüsten iki ölüm mask

Fahrettin Yavuz 

Gölcük Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi Abdülhamit Han Caddesi üzerinde ikamet eden, su altı mayınları uzmanı emekli, 5 çocuk babası Fahrettin Yavuz (86) Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Yavuz’un cenazesi öğle namazında Ulaşlı Camii’nden alınarak Ulaşlı Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sebahattin Çilingir

İzmit Serdar Mahallesi Sedat Şanbay Sokak’ta  ikamet eden, PETKİM’den emekli, 3 çocuk babası Sebahattin Çilingir (70) Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Çilingir’in cenazesi öğle namazında Kent Camii’nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 
# çocuk, Sokak

28 Oca 2022 - 14:08 - Gündem

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