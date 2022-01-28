28 Oca 2022 - 16:19- Spor G: 28 Oca 2022 - 16:20

Gözler Mert ve Enes’te
Gözler Mert ve Enes’te mask
Haber albümü için resme tıklayın

İkisi de son derece karakterli, ikisi de son derece tecrübeli… Mert Somay ve Muhammed Enes Yıldırım… Belediye Derincespor’un santrforları… Enes’in bu sezon 6, Mert’in ise 2 golü var. Erokspor maçına çok iyi hazırlandılar ve süre bulurlarsa ellerinden geleni yapacaklar. Maçı büyük bir iştahla bekliyorlar. İkisi de 3 puan bizim olacak diyor. Belediye Derincespor ile Esenler Erokspor arasındaki maç Derince Stadı’nda yarın saat 13.00’te başlayacak.

28 Oca 2022 - 16:19 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.518.688 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gözler Mert ve Enes’te mask
Gözler Mert ve Enes’te
Neşeli günler mask
Neşeli günler
 Sheriff’li Yunan Kolovos, 600 bin euro istedi mask
 Sheriff’li Yunan Kolovos, 600 bin euro istedi
Altıparmak’ın ekibinde 5 isim mask
Altıparmak’ın ekibinde 5 isim
Karamürsel bir adım önde mask
Karamürsel bir adım önde
Mekanın cennet olsun Tevfik usta mask
Mekanın cennet olsun Tevfik usta
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL