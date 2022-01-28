Pandemide çocuklarda miyop artışı çok fazla!

Kızılay Kartal Hastanesi Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ayfer ERTÜRK, anne ve babalara seslenerek önlem alınmadığı taktirde çocukların büyük kısmında miyopi oluşacağı uyarısında bulundu. Karantina, evden çalışma, uzaktan eğitim derken pek çok çocuk tablet, cep telefonu ve bilgisayarlarını daha çok kullanır oldu. Peki ebeveynler bunun çocuklar üzerinde ciddi görme bozukluklarına neden olabileceğinin farkında mı?

Gerekli önlemler alınmazsa çocuklarda ciddi görme bozuklukları yaşanabilir.

Miyop ve miyopi bozukluğu

Kızılay Kartal Hastanesi Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ayfer ERTÜRK, “Miyopi, gözün yapısının normalden uzun olmasına bağlı olarak uzağı net görememesidir. Miyopi de göze gelen ışınlar retinanın üzerinde değil de önünde odaklanır. Miyop olan insanlar uzaktaki nesneleri ve işaretleri görmede zorluk çeker, ancak yakın olan nesneleri açıkça görebilirler. Bunun nedeni insanların hem iş hem eğitim hem de boş zaman aktivitesi olarak ekranları çok yoğun kullanması. Üstelik uzun süre evde kalmanın sonucu çocuklarda özellikle de ergenlik döneminde olanlarda güneşe çıkarak açık alan sporunu yapamamak ve D vitamini eksikliği de miyopik artışı desteklemiştir” diye konuştu.

Miyop ne kadar erken başlarsa o kadar hızlı ilerliyor

Op. Dr. Ayfer ERTÜRK, “Yirmi yıl sonra dünya nüfusunun yaklaşık yarısının miyop olması beklenebilir. Miyop artışı bilgisayarların, akıllı telefonların ve tabletlerin çok erken ve yoğun kullanımının yanı sıra, gün içinde dışarıda geçirilen zamanın giderek kısalmasından da kaynaklanıyor. Miyop riski sadece akıllı telefonla veya kitapla artmıyor, yakın mesafedeki bir nesneye uzun süre bakmakla da artıyor. Miyop riski özellikle dışarıda geçirilen süre ile azalıyor. Bunun nedeni gün ışığının göz bebeğinin daha fazla büyümesini engellemesi. Yapılan araştırmalar miyop vakalarının karanlık mevsimlerde artarken yılın daha güneşli zamanlarında artışın yavaşladığını gösteriyor” dedi.

Çocuklarda miyopinin artmasını önlemek için hangi önlemleri almalıyız?

Kızılay Kartal Hastanesi Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ayfer Ertürk, “yakın aktivitelerin olabildiğince kısıtlanması, 20 dakikada bir 20 saniye mola vermek ve uzaklara bakarak gözü dinlendirmek, günde en az bir saat açık havada gün ışığında vakit geçirmek, evde çocuğun çalışma odasının iyi aydınlatılması, loş olmaması, çocukların akıllı telefonlar ve tablet kullanım süreleri sınırlanmalı ve kullanım süresi 30-45 dakikayı aşmamalı. Üç yaşına kadar olan çocuklar için akıllı telefonlar ve tablet kullanımı kesinlikle önlenmelidir. Dört-altı yaş grubunda ise akıllı telefon ve tablet kullanımı 45 dakikayı aşmamalı, ilkokul çağında günde en fazla bir saat ile sınırlandırılmalıdır. Bu sürelerin aşımı miyop riskini artırmasının yanı sıra çocukların gözlerini tahriş edebilir, göz kuruluğuna neden olabilir ve bulanık görmeyi tetikleyebilir” diye konuştu.