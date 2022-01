Kuyu: İnekleri kesiyorlar danaları biz mi doğuracağız?

Artan maliyetler ve canlı hayvan kıtlığı nedeni ile et fiyatları durdurulamıyor. Hayvanın yemi ve bakımı gibi maliyetlerden mazota gelen zamlar ile birçok ayrı faktör fiyatlara yansıdı. İzmit Kapanönü Çarşısında 59 yıldır kasaplık yapan Kocaeli Et Pazarı İşletmecisi Osman Kuyu piyasada canlı et kalmadığını ifade etti. Yerli canlı hayvanda kıtlığın baş gösterdiğini belirten Kuyu, artık ineklerin kesilmeye başladığını ifade etti

FİYAT ETİKETLERİ KALDIRILDI

Son iki ayda et fiyatları yüzde 20-25 oranında artış gösterdi. Kasım ayında 80 TL’ye satılan dana kıyma bugün 110 liradan satılıyor. Yine Kasım ayında 90 liraya satılan Dana Kuşbaşı bugün 120 liraya alıcı buluyor. Fiyatların bu şekilde kalmayacağını belirten Osman Kuyu, fiyat belirsizliği nedeni ile fiyat tablosunu ve etiketleri kaldırmak zorunda kaldıklarını belirtti.

“YERLİ BESİCİLİK BİTİRİLDİ”

59 yılını kasaplık mesleğine adaya Osman Kuyu, “Kasaplık bizim için de zorlaştı. İşler kesildi. Piyasada şuanda bir fiyat yok. 75 liraya kesilen mal tezgaha gelene kadar 120 liraya mal oluyor. Bugün kıymanın satış fiyatı 110 lira ama bu fiyatta kalmayacak. Fiyat tabelasını kaldırmak zorunda kaldık. Ürünlerin üzerinde fiyat göremezsin. Yerli besicilik bitirildi. Sürekli inekler kesiliyor. İnekler kesilince biz mi doğuracağız danayı. Piyasada canlı et yok. Üretim bitti. Dışardaki adamlara verecekleri parayı bizim köylüye verseler bu köylü için iş, eşi çocuğu içini iş. İstihdam da yaratıyor. Dışarı giden para sadece gidiyor. Ben kendi dükkanıma ithal et sokmam. Üzülüyorum bu duruma. İnekler kesiliyor bu duruma gelindi. Kıtlık var. Ahırlar boş. 25 gün 45 liraya kesilen et bugün 75 liraya kesiliyor. Bu işin çözüm yolu basit. Çözüm besiciye para vereceksin faizsiz bir şekilde. Verdiğin paranın takibini yapacaksın. Köylü üretecek. Köylüye para verince ailesi de iş aramaz. Herkes çalışır. Köye gidiyorum herkes kahvede. Her an kasaplığı bırakabilirim” dedi.

ET FİYATLARI NE DURUMDA?

Kasım ayında 80 TL olan kıyma ocak ayında 110 TL

Kasım ayında 90 TL olan dana kuşbaşı ocak ayında 120 TL

Kasım ayında 100 TL olan dana biftek ocak ayında 140 TL

Kasım ayında 120 TL olan dana antrikot ocak ayında 165 TL

Kasım ayında 140TL olan dana bonfile ocak ayında 185 TL

Kasım ayında 90 TL olan kuzu but ocak ayında 120 TL

Kasım ayında 85 TL olan kuzu kol ocak ayında 110 TL

Kasım ayında 155 TL olan kuzu pirzola ocak ayında 180 TL

Kasım ayında 75 TL olan kuzu gerdan ocak ayında 100 TL

Kasım ayında 65 TL olan dana kemikli ocak ayında 90 TL