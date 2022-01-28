Dersimliler’de kongre vakti

Derneğin 21 yıldır başkanlığını yürüten Ruhi Çelik’in yeniden aday olduğu kongre tek adaylı gerçekleşecek. Yenikent Mahallesi Venüs İş Merkezi Tanyıldız Düğün Salonu’nda saat 11.00- 16.00 arasında gerçekleştirilecek olan kongre sonrasında 9 kişiden oluşan yönetim kurulu, 3 denetim ve 11 üst kurul delegesi seçilecek. Kongrede 300 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

“TÜM DEMOKRATİK KURUMLARI DAVET ETTİK”

Kısa bir açıklama yapan Mevcut Başkan Ruhi Çelik, “Ben adaylık için kendi çalışmamı yaptım. Aday olmak isteyen olur. Renkli bir genel kurul olacağını tahmin ediyorum. Tüm demokratik kurumları ve siyasi partililer davet ettik. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu’na da davetiyesini ilettik. Bütün milletvekillerini davet ettim. Gündem yoğun olacaktır ama bu gündem yoğunluğu içerisinde vakitlerinin bir kısmını Dersimliler Derneğine ayırabileceklerini düşünüyorum. Pandemi için gerekli tüm tedbirleri üst düzeyde aldık” ifadelerini kullandı.