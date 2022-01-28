Toplanan dallardan 465 ton doğal gübre elde edildi

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde mevsimlik ağaç budama işlemlerini gerçekleştiriyor. İlçe genelindeki parklar dışında kamusal alanda yer alan ve yol kenarlarında bulunan ağaçları budayan ekipler, budanan dalları da tekrar doğaya kazandırıyor. Toplanan dallar ilk olarak kompozit öğütme makinesinin yer aldığı alan getiriliyor.

1.280 TON DAL TOPLANDI

Burada öğütme makinesi sayesinde 10 santimlik küçük kıymıklar haline getirilen dallar, doğal bir gübre gibi çim, çiçek, fidan ve ağaç dikimi gibi peyzaj düzenlemesinin yapıldığı alanda kullanılarak tekrar doğaya kazandırılıyor. Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde 1.280 ton dal miktarı toplandı.

465 TON KOMPOST

Toplanan dallar dal öğütme makinesinden geçirilerek, 1217 ton talaş öğütüldü. Öğütülen talaşın pastörize odasında işlem görmesi sonucunda 465 ton kompost malzeme elde edildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri dal ve yaprak dışında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte pazar atıklarını da topluyor ve kompost hale getiriyor.