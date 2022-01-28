28 Oca 2022 - 16:26- Gündem G: 28 Oca 2022 - 16:27

Toplanan dallardan 465 ton doğal gübre elde edildi

Körfez’de Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında sadece 1 yılda budama işlemleri toplanan dallarda 465 ton kompost elde edildi ve tekrar doğa için kullanıldı
Toplanan dallardan 465 ton doğal gübre elde edildi mask
Haber albümü için resme tıklayın

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde mevsimlik ağaç budama işlemlerini gerçekleştiriyor. İlçe genelindeki parklar dışında kamusal alanda yer alan ve yol kenarlarında bulunan ağaçları budayan ekipler, budanan dalları da tekrar doğaya kazandırıyor. Toplanan dallar ilk olarak kompozit öğütme makinesinin yer aldığı alan getiriliyor.

1.280 TON DAL TOPLANDI

Burada öğütme makinesi sayesinde 10 santimlik küçük kıymıklar haline getirilen dallar, doğal bir gübre gibi çim, çiçek, fidan ve ağaç dikimi gibi peyzaj düzenlemesinin yapıldığı alanda kullanılarak tekrar doğaya kazandırılıyor. Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde 1.280 ton dal miktarı toplandı.

465 TON KOMPOST

Toplanan dallar dal öğütme makinesinden geçirilerek, 1217 ton talaş öğütüldü. Öğütülen talaşın pastörize odasında işlem görmesi sonucunda 465 ton kompost malzeme elde edildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri dal ve yaprak dışında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte pazar atıklarını da topluyor ve kompost hale getiriyor.

28 Oca 2022 - 16:26 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.518.688 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Aracınızın bakımı için doğru adres: Toyota Plaza Kocaeli Kaya mask
Aracınızın bakımı için doğru adres: Toyota Plaza Kocaeli Kaya
Her 250 inşaat çalışanından 1’i kaynak kazasında ölüyor mask
Her 250 inşaat çalışanından 1’i kaynak kazasında ölüyor
Öz Sağlık İş, Büyükşehir’le ek protokol imzaladı mask
Öz Sağlık İş, Büyükşehir’le ek protokol imzaladı
Engin’e destek veren mühendisler Kartepe’de toplandı mask
Engin’e destek veren mühendisler Kartepe’de toplandı
İhsaniye Avcılar Derneği ve Jandarma yaban hayvanlarını doyurdular mask
İhsaniye Avcılar Derneği ve Jandarma yaban hayvanlarını doyurdular
Toplanan dallardan 465 ton doğal gübre elde edildi mask
Toplanan dallardan 465 ton doğal gübre elde edildi
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL