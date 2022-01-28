Toplanan dallardan 465 ton doğal gübre elde edildi

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde mevsimlik ağaç budama işlemlerini gerçekleştiriyor. İlçe genelindeki parklar dışında kamusal alanda yer alan ve yol kenarlarında bulunan ağaçları budayan ekipler, budanan dalları da tekrar doğaya kazandırıyor. Toplanan dallar ilk olarak kompozit öğütme makinesinin yer aldığı alan getiriliyor.
1.280 TON DAL TOPLANDI
Burada öğütme makinesi sayesinde 10 santimlik küçük kıymıklar haline getirilen dallar, doğal bir gübre gibi çim, çiçek, fidan ve ağaç dikimi gibi peyzaj düzenlemesinin yapıldığı alanda kullanılarak tekrar doğaya kazandırılıyor. Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde 1.280 ton dal miktarı toplandı.
465 TON KOMPOST
Toplanan dallar dal öğütme makinesinden geçirilerek, 1217 ton talaş öğütüldü. Öğütülen talaşın pastörize odasında işlem görmesi sonucunda 465 ton kompost malzeme elde edildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri dal ve yaprak dışında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte pazar atıklarını da topluyor ve kompost hale getiriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.