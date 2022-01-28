İş Bankası reklamlarını Metaverse’e taşıdı

Roblox oyuncuları deneyimleri sırasında oyunun geçtiği metaverse’teki billboardlarda İş Bankası’nın Maximum Gaming Kartının reklamlarını görecekler. Bankanın e-sporculara özel ön ödemeli kart ürünü olan Maximum Gaming Kart, Kasım 2019’da hizmete sunulmuştu. Milyonlarca oyuncunun bir araya gelerek oyun oynadığı, yeni oyun kurguladığı ve deneyim kazandığı global bir metaverse örneği olan Roblox, dünya çapında 200 milyonu aşkın kişi tarafından kullanılıyor.
Z KUŞAĞININ İLGİSİ
Türkiye şu anda oyunun ilk 10 coğrafyası içinde yer alıyor. Z kuşağının en sevdiği platformlardan olan Roblox’un, ülkemizde 5 milyon kullanıcısı bulunuyor. İş Bankası’nın Roblox oyunu üzerinden gerçekleştirdiği reklam çalışmasıyla daha fazla genç kitle, bankanın ürün ve hizmetleriyle tanışma imkânı bulacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.