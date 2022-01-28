28 Oca 2022 - 16:28- Ekonomi G: 28 Oca 2022 - 16:30

İş Bankası reklamlarını Metaverse’e taşıdı

Türkiye İş Bankası, bir ilke imza atarak global çevrim içi oyun platformu ve oyun oluşturma sistemi Roblox oyununa Türkiye’den reklam veren ilk banka oldu.
İş Bankası reklamlarını Metaverse’e taşıdı mask

Roblox oyuncuları deneyimleri sırasında oyunun geçtiği metaverse’teki billboardlarda İş Bankası’nın Maximum Gaming Kartının reklamlarını görecekler. Bankanın e-sporculara özel ön ödemeli kart ürünü olan Maximum Gaming Kart, Kasım 2019’da hizmete sunulmuştu. Milyonlarca oyuncunun bir araya gelerek oyun oynadığı, yeni oyun kurguladığı ve deneyim kazandığı global bir metaverse örneği olan Roblox, dünya çapında 200 milyonu aşkın kişi tarafından kullanılıyor.

Z KUŞAĞININ İLGİSİ

Türkiye şu anda oyunun ilk 10 coğrafyası içinde yer alıyor. Z kuşağının en sevdiği platformlardan olan Roblox’un, ülkemizde 5 milyon kullanıcısı bulunuyor. İş Bankası’nın Roblox oyunu üzerinden gerçekleştirdiği reklam çalışmasıyla daha fazla genç kitle, bankanın ürün ve hizmetleriyle tanışma imkânı bulacak.

28 Oca 2022 - 16:28 - Ekonomi

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