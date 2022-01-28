Borusan Teknoloji Okulu fırsat eşitliğini hedefliyor

Borusan Holding, Toptalent gençlik platformuyla birlikte hayata geçirdiği Borusan Teknoloji Okulu ile gençlere eğitim fırsatı sunuyor. Borusan çalışanlarının gönüllü olarak yer aldığı ve teknoloji alanında videolar hazırladıkları projede 8 farklı başlıkta eğitim içeriği 1 yıl boyunca ücretsiz olarak öğrencilere sunulacak.
HERKESE ÜCRETSİZ
Türkiye’nin önde gelen gruplarından olan ve faaliyet gösterdikleri farklı alanlarla birlikte fırsat eşitliği, eğitim ve sanata yatırımlarıyla da öne çıkan Borusan Holding, Borusan Teknoloji Okulu projesini hayata geçiriyor. Bu projeyle eğitim gibi önemli bir araçla gençlere ulaşarak fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan Borusan, hazırlanan eğitimlerden herkesin ücretsiz olarak faydalanabilmesini hedefliyor. Borusan Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, Borusan olarak eğitimde fırsat eşitliğine büyük önem verdiklerini vurguladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.