28 Oca 2022 - 16:29- Ekonomi G: 28 Oca 2022 - 16:31

Borusan Teknoloji Okulu fırsat eşitliğini hedefliyor
Borusan Teknoloji Okulu fırsat eşitliğini hedefliyor mask

Borusan Holding, Toptalent gençlik platformuyla birlikte hayata geçirdiği Borusan Teknoloji Okulu ile gençlere eğitim fırsatı sunuyor. Borusan çalışanlarının gönüllü olarak yer aldığı ve teknoloji alanında videolar hazırladıkları projede 8 farklı başlıkta eğitim içeriği 1 yıl boyunca ücretsiz olarak öğrencilere sunulacak.

HERKESE ÜCRETSİZ

Türkiye’nin önde gelen gruplarından olan ve faaliyet gösterdikleri farklı alanlarla birlikte fırsat eşitliği, eğitim ve sanata yatırımlarıyla da öne çıkan Borusan Holding, Borusan Teknoloji Okulu projesini hayata geçiriyor. Bu projeyle eğitim gibi önemli bir araçla gençlere ulaşarak fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan Borusan, hazırlanan eğitimlerden herkesin ücretsiz olarak faydalanabilmesini hedefliyor. Borusan Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, Borusan olarak eğitimde fırsat eşitliğine büyük önem verdiklerini vurguladı.
# eğitim

28 Oca 2022 - 16:29 - Ekonomi

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