Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, haberleşme teknolojilerinde yerli ve millî üretimin payını artırmaya yönelik projelere desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Türk Telekom, batarya tasarımı ve üretimi konusunda Türkiye’nin ilk ve tek, Avrupa’nın ise ilk üretime geçecek silindirik lityum iyon pil üretim tesisini hayata geçirmeye hazırlanan ASPİLSAN Enerji ile iş birliği yaptı. ASPİLSAN Enerji’nin Türk Telekom mühendislerinin de desteğiyle geliştirdiği lityum batarya, Türk Telekom’un canlı şebekesinde ilk kez denendi ve ticari olarak kullanıma sunuldu.
28 Oca 2022 - 16:30- Ekonomi Güncelleme: 28 Oca 2022 - 16:31
Türk Telekom ve ASPİLSAN Enerji’den lityum batarya iş birliği
Türk Telekom, yerli ve millî teknoloji çözümleri üretme vizyonuyla ASPİLSAN Enerji ile yerli lityum bataryaların geliştirilmesi ve ticari kullanımı konusunda önemli bir iş birliği gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.