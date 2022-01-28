Türk Telekom ve ASPİLSAN Enerji’den lityum batarya iş birliği

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, haberleşme teknolojilerinde yerli ve millî üretimin payını artırmaya yönelik projelere desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Türk Telekom, batarya tasarımı ve üretimi konusunda Türkiye’nin ilk ve tek, Avrupa’nın ise ilk üretime geçecek silindirik lityum iyon pil üretim tesisini hayata geçirmeye hazırlanan ASPİLSAN Enerji ile iş birliği yaptı. ASPİLSAN Enerji’nin Türk Telekom mühendislerinin de desteğiyle geliştirdiği lityum batarya, Türk Telekom’un canlı şebekesinde ilk kez denendi ve ticari olarak kullanıma sunuldu.