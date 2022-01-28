28 Oca 2022 - 16:30- Ekonomi G: 28 Oca 2022 - 16:32

Anadolu Sigorta sigortalıların yanında
Anadolu Sigorta sigortalıların yanında mask

Anadolu Sigorta dijital hizmetleriyle müşterilerinin yanında olmayı sürdürüyor. “Tek tık” işlemiyle onlarca hizmeti sigortalılarıyla buluşturarak, hayatlarını kolaylaştıran çözümler sunan Anadolu Sigorta, bu doğrultuda kurumsal web sitesini de yenileyerek dijitalleşme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Anadolu Sigorta, Juno, Sigortam Cepte ve Sağlığım Cepte mobil uygulamalarının yanında, yenilenen web sitesi üzerinden hızlı çözümler sunarak müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor.

POLİÇELERİN TEMİNATI

Trafik, kasko, DASK, konut ve sağlık sigortaları dahil 15 ürün için dijital platformlardan teklif sunabilen şirket, poliçelerin teminat ve ödeme gibi detaylarının görüntülenebilmesini sağlıyor. Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erberk, müşterilerinin; araçları, evleri ve bireysel ihtiyaçlarına yönelik asistans hizmetlerini tek tıkla talep edebildiklerini belirtti.
# sağlık

28 Oca 2022 - 16:30 - Ekonomi

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