Anadolu Sigorta sigortalıların yanında

Anadolu Sigorta dijital hizmetleriyle müşterilerinin yanında olmayı sürdürüyor. “Tek tık” işlemiyle onlarca hizmeti sigortalılarıyla buluşturarak, hayatlarını kolaylaştıran çözümler sunan Anadolu Sigorta, bu doğrultuda kurumsal web sitesini de yenileyerek dijitalleşme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Anadolu Sigorta, Juno, Sigortam Cepte ve Sağlığım Cepte mobil uygulamalarının yanında, yenilenen web sitesi üzerinden hızlı çözümler sunarak müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor.
POLİÇELERİN TEMİNATI
Trafik, kasko, DASK, konut ve sağlık sigortaları dahil 15 ürün için dijital platformlardan teklif sunabilen şirket, poliçelerin teminat ve ödeme gibi detaylarının görüntülenebilmesini sağlıyor. Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erberk, müşterilerinin; araçları, evleri ve bireysel ihtiyaçlarına yönelik asistans hizmetlerini tek tıkla talep edebildiklerini belirtti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.