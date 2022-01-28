İhsaniye Avcılar Derneği ve Jandarma yaban hayvanlarını doyurdular

İhsaniye Avcılar Derneği Başkanı Bülent Yılmaz ve ekibinin yanı sıra İlçe Jandarma Ekipleri ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulma konusunda sıkıntı yaşayan yaban hayvanlarına yönelik anlamlı bir projeye imza atarak Eriklitepe Bölgesi’nde ot, saman, besi yemi, buğday, arpa, mısır ve yeşillik bırakarak yaban hayvanların aç kalmalarını önlediler. Başkan Yılmaz yaptıkları etkinliği belirli aralıklarla bırakacaklarını ve yaban hayvanlarını aç kalmalarını önleyeceklerini ifade etti.
BELİRLİ ARALIKLARA YEMEK BIRAKACAKLAR
Kısa bir açıklama yapan İhsaniye Avcılar Derneği Başkanı Bülent Yılmaz, “Yaban hayvanlar aç kaldıkları zaman köylere inme olasılıkları var. Bu durumun önüne geçebilmek için böyle bir çalışma yapmak istedik. Evet bizler avcıyız ama görevimiz sadece avcılık yapmak değil yabani hayvanları da bu zorlu hava şartlarında koruyoruz. Çünkü o bölgelerde kar en az bir ay daha kalacak ve bizlerde yaban hayvanların aç kalmasını istemedik. Bu nedenle böyle bir çalışma yapmak istedik. Şimdi belirli aralıklarla o bölgelere giderek yemek bırakacağız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.