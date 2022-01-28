28 Oca 2022 - 16:32- Gündem G: 28 Oca 2022 - 16:34

İhsaniye Avcılar Derneği ve Jandarma yaban hayvanlarını doyurdular

İhsaniye Avcılar Derneği, Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri Gölcük’ün yukarı bölümlerinde kalan alanlarda yemek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarını doyurdu
İhsaniye Avcılar Derneği ve Jandarma yaban hayvanlarını doyurdular mask
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İhsaniye Avcılar Derneği Başkanı Bülent Yılmaz ve ekibinin yanı sıra İlçe Jandarma Ekipleri ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulma konusunda sıkıntı yaşayan yaban hayvanlarına yönelik anlamlı bir projeye imza atarak Eriklitepe Bölgesi’nde ot, saman, besi yemi, buğday, arpa, mısır ve yeşillik bırakarak yaban hayvanların aç kalmalarını önlediler. Başkan Yılmaz yaptıkları etkinliği belirli aralıklarla bırakacaklarını ve yaban hayvanlarını aç kalmalarını önleyeceklerini ifade etti.

BELİRLİ ARALIKLARA YEMEK BIRAKACAKLAR

Kısa bir açıklama yapan İhsaniye Avcılar Derneği Başkanı Bülent Yılmaz, “Yaban hayvanlar aç kaldıkları zaman köylere inme olasılıkları var. Bu durumun önüne geçebilmek için böyle bir çalışma yapmak istedik. Evet bizler avcıyız ama görevimiz sadece avcılık yapmak değil yabani hayvanları da bu zorlu hava şartlarında koruyoruz. Çünkü o bölgelerde kar en az bir ay daha kalacak ve bizlerde yaban hayvanların aç kalmasını istemedik. Bu nedenle böyle bir çalışma yapmak istedik. Şimdi belirli aralıklarla o bölgelere giderek yemek bırakacağız” dedi.

28 Oca 2022 - 16:32 - Gündem

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