Karla beraber kış lastiği satışları arttı

Kocaeli’de yaklaşık 40 senedir lastik sektöründe faaliyet gösteren Semperit ve Kumho Lastikleri bölge distribütörü Karlas Oto Lastik Limitet Şirketi Firma sahibi Mehmet Karaosmanoğlu, kış lastiği satışları ve kullanımları ile ilgili bilgiler verdi. Zaman geçtikçe insanların kış lastiği konusunda bilinçlendiğini ve bu nedenle satışların arttığını söyleyen Karaosmanoğlu, “Çok iyi bir araç markası yerine kışın 5, 6 ay kış lastiği ile çok düşük parasal değeri olan ucuz marka araçlar bile çok daha güvenli sürüş sağlar. Zincir ve palet gibi geçici çözümler artık eskisi kadar talep görmüyor” dedi.

BU YIL DAHA ÇOK LA STİK SATILDI

Başiskele Vezirçiftiiği Mahallesi D-130 karayolu Caddesi yeni Bursa yolu üzeri No: 210 adresinde faaliyet gösteren Karlas Oto Lastik Limitet Şirketi Firma sahibi Mehmet Karaosmanoğlu, “Geçen seneye oranla bu sene daha çok lastik satıldı. Gün geçtikçe kış lastiğine karşı insanlar bilinçlendikçe pazar büyüyor. Kış lastiği kar lastiği değildir. Soğuk havada sürüş güvenliği çok yüksek yolu çok iyi tutan fren mesafesini kısaltan viraj emniyeti ve aracın trafikte güvenliğini sağlayan lastiktir. Bu açıdan kış lastiğini sadece karlı zamanlarda kullanılmasını düşünmek çok büyük yanlış olur. Yaz lastikleri artı 7 derecenin altında yeni de olsa hiçbir şekilde güvenlik sağlamamaktadır. Aracı olan herkes ailesinin ve aracının güvenliği için mutlak kış lastiği takmalıdır” dedi.

ÇOK BÜYÜK ORANDA TASARRUF SAĞLIYOR

Günümüzde araç fiyatları ile lastik fiyatlarını kıyasladığımız zaman lastik fiyatları gerçekten sembolik kaldığını belirten Karaosmanoğlu, “Çok iyi bir araç markası yerine kışın 5, 6 ay kış lastiği ile çok düşük parasal değeri olan ucuz marka araçlar bile çok daha güvenli sürüş sağlar. Ayrıca küçük bir kazada bozulan kasko değerleri lastik maliyetinin çok üzerinde külfet getirmektedir. Aracın hasardan oluşan değer kayıplarını da düşündüğümüz zaman kış lastiği taklakla çok ciddi bir toplam tasarruf sağlanmış olur. Bütün bunların yanında sizi ve ailenizin can güvenliğinin bedelinin olmadığını unutmayın. Kış lastiğini kullanmadıysanız muhakkak kullananlardan bilgi alıp değerlendirmenizi ona göre yapmanınız tavsiye ederiz.

TEK ÇÖZÜMÜ KIŞ LASTİĞİ KULLANMAK

Artık zincir palet plastik kelepçe lastik çorabı ve benzeri ürünlerin trafik seyrinde önemlinin olmadığı gibi kullanılması da tavsiye edilmiyor. Yalnız kar zinciri ticari araçlarda kış şartlarının zor olduğu durumlarda sadece kısa bir mesafe geçişi için tavsiye ediliyor. Otomobillerde zincir kullanımı tekerlek boşlularının çok dar olmasından dolayı araç için bağlanması adeta mümkün olmuyor. Zincir bağlansa da zincir kopmasından dolayı araca verebileceği hasarlar çok büyük oluyor. Zaten asla trafikte yüksek süratlerde kullanımı da mümkün olmuyor. Bu işin tek çözümü kışın kış lastiği kullanmaktır” dedi.

LASTİK FİYATLARI ARAÇ FİYATLARINA ORANLA UCUZ

Son olarak lastik fiyatlarından bahseden Karaosmanoğlu, “Fiyatlar geçen seneye oranla yüzde 80 yükselip daha sonra kurlardaki düşüş nedeniyle yüzde 30 bazı markalar geri çekti. Fiyat analizi yapmadan kış lastiği almayın. Ülkemizdeki araç fiyatlarına göre lastik fiyatları gerçekten sembolik kalıyor. Bu sene en çok Semperit ve Kumho lastikleri fiyat kalite endeksi ile yoğun talep gördü. Ayrıca biz bu lastikleri Karlas Oto lastik olarak bölge distribütörlüğünü yapıyor ve Türkiye’nin her yerine toptan ve perakende olarak dağıtımını yapmaktayız” şeklinde konuştu.