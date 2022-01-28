28 Oca 2022 - 16:36- Gündem G: 28 Oca 2022 - 16:38

Engin’e destek veren mühendisler Kartepe’de toplandı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi 13. Dönem Başkan adayı Dr. Serkan Engin, Altek Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi Lütfü Akbalık’ın misafirperverliğinde Kartepe’de bir araya geldi
Engin’e destek veren mühendisler Kartepe’de toplandı mask

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi 13. Dönem Başkan Adayı Dr. Serkan Engin geçtiğimiz günlerde, Altek Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi Lütfü Akbalık’ın misafirperverliğinde Kartepe Köseköy’de bulunan Altek plazada odaya kayıtlı çok sayıda meslektaşı ile bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu programda Engin’e desteklerini açıklayan meslektaşları değişimden yana olduklarının mesajını verdi.

“DEĞİŞİMİ SİZLERİN SAYESİNDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Meslektaşları ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Engin, “Hedefimize her görüş ve kesimden meslektaşları birleştirmeyi ve herkesin başkanı olmayı koymuştuk. Adaylığımızı açıkladığımız gün itibariyle, ekip arkadaşlarımın da desteği ile bu birliği çok şükür sağladığımızı düşünüyorum. Şimdi sırada sloganımızın ikinci ayağı olan değişim var. Bu değişimi de yine sizlerin desteği ile gerçekleştireceğiz. Ekibimiz ile gerçekten çok ciddi ve güzel çalışmalar yapıyoruz. Sadece oda yönetimini almak için değil. Sonrası için de mesleğimizin geleceğini en yukarılara taşımak, meslek odamızın da daha kaliteli ve her üyemize ulaşılabilir hale gelmesi için alın teri döküyoruz” dedi.

“BİZ OLMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ”

Konuşmalarının devamında Engin, “Ben kendimi bir kesimin değil! Odamıza kayıtlı tüm meslektaşlarımızın adayı olarak görüyorum. Ekip arkadaşlarım ile birlikte ben değil! Biz olmak için mücadele ediyoruz. Çok şükür şeffaflığımızı dürüstlüğümüzü gören, bizleri yakından tanıma fırsatı bulan meslektaşlarım niyetimizi çok iyi anlıyor. Bu akşam burada olmaktan, sizlerle bir araya gelmekten çok mutlu oldum. Bizleri misafir eden sevgili meslektaşım Lütfü beye çok teşekkür ediyorum. Değişimden yana olduğunuzu görmek bizlere gerçekten güç veriyor. Bizlerde bu güç sayesinde enerjimizi de doğru kullanarak hedefimize ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

# Kartepe

28 Oca 2022 - 16:36 - Gündem

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